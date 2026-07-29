Divoom ra mắt loa Bluetooth FlowToo 3 trong 1 tích hợp đồng hồ báo thức và tiếng ồn trắng Loa di động Divoom FlowToo sở hữu công suất 10W, tích hợp bộ hẹn giờ Pomodoro cùng hơn 90 âm thanh tiếng ồn trắng hỗ trợ thư giãn và cải thiện giấc ngủ.

Divoom FlowToo là mẫu loa Bluetooth di động đa năng sở hữu công suất 10W, được thiết kế kết hợp giữa thiết bị báo thức du lịch, công cụ hỗ trợ tập trung Pomodoro và máy phát tiếng ồn trắng. Sản phẩm hướng tới người dùng cần một giải pháp nhỏ gọn hỗ trợ cả công việc lẫn thư giãn hàng ngày.

Loa Bluetooth di động Divoom FlowToo 10W tích hợp đồng hồ báo thức và nhiều tính năng tiện ích.

Thiết kế linh hoạt và khả năng phát nhạc di động

Divoom FlowToo mang thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hoặc đặt tại bàn làm việc, phòng ngủ. Với công suất âm thanh 10W, thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu nghe nhạc cá nhân hoặc phát sách nói trong không gian vừa và nhỏ.

Về kết nối, thiết bị hỗ trợ phát âm thanh qua Bluetooth từ điện thoại thông minh hoặc đọc dữ liệu trực tiếp từ thẻ nhớ microSD. Ngoài ra, loa đạt chuẩn kháng nước IPX4, giúp bảo vệ linh kiện trước các giọt nước bắn khi sử dụng ngoài trời hoặc tại bãi biển. Theo công bố từ nhà sản xuất, viên pin tích hợp cho phép thiết bị hoạt động liên tục lên đến 8 giờ sau mỗi lần sạc đầy.

Thông số / Tính năng Chi tiết Công suất âm thanh 10W Thời lượng pin Lên đến 8 giờ Phương thức kết nối Bluetooth, thẻ nhớ microSD Chỉ số kháng nước IPX4 (chống nước bắn) Tính năng hỗ trợ Đồng hồ báo thức, hẹn giờ Pomodoro, phát tiếng ồn trắng Kho âm thanh thư giãn Hơn 90 giai điệu (mưa, sấm sét, lửa trại, sóng biển...)

Tích hợp công cụ quản lý thời gian và báo thức thông minh

Bên cạnh chức năng phát nhạc, Divoom FlowToo được tích hợp tính năng đồng hồ báo thức tiện lợi cho các chuyến lưu trú tại khách sạn hoặc du lịch. Người dùng có thể tùy chọn âm thanh báo thức đơn giản, các giai điệu nhẹ nhàng hoặc ghi âm giọng nói cá nhân. Đèn tích hợp trên loa sẽ tăng dần độ sáng theo thời gian để mô phỏng ánh sáng tự nhiên, giúp quá trình thức dậy trở nên dễ chịu hơn.

Đặc biệt, thiết bị tích hợp sẵn bộ hẹn giờ Pomodoro dành cho người dùng cần nâng cao hiệu suất làm việc và học tập. Phương pháp Pomodoro giúp duy trì sự tập trung cao độ trong các khoảng thời gian ngắn, giảm thiểu tình trạng trì hoãn khi xử lý công việc.

Hơn 90 âm thanh tiếng ồn trắng hỗ trợ giấc ngủ

Sau giờ làm việc, Divoom FlowToo đóng vai trò như một máy tạo tiếng ồn trắng chuyên dụng. Thiết bị sở hữu thư viện hơn 90 âm thanh tự nhiên thư giãn như tiếng mưa rơi, tiếng sấm xám, tiếng lửa trại reo hay tiếng sóng biển, hỗ trợ người dùng giải tỏa căng thẳng và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Về giá bán, Divoom FlowToo có giá niêm yết (MSRP) là 99,99 USD. Tại thời điểm ra mắt, sản phẩm được phân phối trên nền tảng Amazon với mức giá ưu đãi là 89,99 USD.