DJI Avata 360 lộ ảnh thực tế và giá bán: Drone 8K FPV sắp ra mắt từ 14 triệu đồng Mẫu flycam 360 độ thế hệ mới của DJI dự kiến ra mắt vào ngày 26/3 với khả năng quay video 8K, thiết kế nhỏ gọn và mức giá khởi điểm từ 459 EUR tại thị trường châu Âu.

Mẫu drone 360 độ thế hệ mới của DJI, mang tên Avata 360, vừa lộ diện qua các hình ảnh thực tế và thông tin giá bán chi tiết từ các nhà bán lẻ châu Âu. Theo dữ liệu rò rỉ từ leaker Jasper Ellens, thiết bị được định danh là một "8K Flagship 360° Drone", đánh dấu bước tiến mới của hãng trong phân khúc flycam quay phim toàn cảnh chuyên nghiệp.

Chi tiết giá bán và các gói combo của DJI Avata 360

Dữ liệu rò rỉ cho thấy DJI sẽ áp dụng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm với nhiều gói combo khác nhau để phục vụ nhu cầu từ người dùng phổ thông đến chuyên nghiệp. Phiên bản tiêu chuẩn của Avata 360 dự kiến có giá 459 EUR (khoảng 13,97 triệu đồng).

Phiên bản/Gói sản phẩm Giá dự kiến (EUR) Giá quy đổi (VNĐ) Bản tiêu chuẩn (Standard) 459 EUR 13,97 triệu đồng Fly More Combo (kèm DJI RC 2) 939 EUR 28,58 triệu đồng Motion Fly More Combo (kèm RC Motion 3 và Goggles N3) 939 EUR 28,58 triệu đồng Premium Combo (kèm Goggles N3 và RC 2) 1.159 EUR 35,27 triệu đồng

Mẫu flycam tiếp theo của DJI sẽ có nhiều gói combo để người dùng lựa chọn

Thiết kế quadcopter tối ưu cho quay phim FPV

Thông qua những hình ảnh thực tế, DJI Avata 360 sở hữu cấu trúc của một chiếc quadcopter nhỏ gọn. Điểm nhấn quan trọng là hệ thống khung bảo vệ cánh quạt bao quanh, giúp drone vận hành an toàn trong các không gian hẹp hoặc môi trường có nhiều vật cản. Cụm camera trung tâm được trang bị hai ống kính đối xứng, cho phép ghi hình 360 độ toàn phần.

Ảnh thực tế của DJI Avata 360

Khả năng quay video 8K là thông số kỹ thuật ấn tượng nhất được xác nhận qua các teaser gần đây. Với độ phân giải này, thiết bị có thể cung cấp chất lượng hình ảnh sắc nét ngay cả khi xuất tệp ở định dạng 360 độ hoặc cắt cúp thành các khung hình phẳng. Đây được xem là lời giải của DJI đối với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Insta360 Antigravity A1.

Hệ sinh thái phụ kiện và lộ trình ra mắt

Bên cạnh thân máy chính, các phụ kiện thay thế cho Avata 360 cũng được tiết lộ với mức giá cụ thể. Pin Intelligent Flight Battery dự kiến có giá khoảng 79 EUR (2,4 triệu đồng). Các bộ phận tiêu hao như bộ thay thế ống kính và cánh quạt có giá lần lượt là 21 EUR (640 ngàn đồng) và 9 EUR (275 ngàn đồng).

DJI có thể ra mắt Avata 360 trong tháng 3 này

Về thời gian ra mắt, DJI đã ấn định sự kiện giới thiệu sản phẩm vào ngày 26/03/2026. Sau đó, thiết bị dự kiến sẽ bắt đầu được giao đến tay khách hàng tại thị trường châu Âu từ ngày 09/04. Với cấu hình mạnh mẽ và hệ thống camera 8K, Avata 360 được kỳ vọng sẽ tạo ra tiêu chuẩn mới cho dòng drone FPV kết hợp khả năng ghi hình 360 độ.