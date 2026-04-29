DJI Mic Mini 2 ra mắt: Trọng lượng 11g, âm thanh 24-bit và kết nối trực tiếp OsmoAudio

DJI vừa chính thức trình làng Mic Mini 2, một hệ thống micro không dây thế hệ mới được tối ưu hóa về kích thước dành cho máy ảnh, điện thoại thông minh và các thiết bị trong hệ sinh thái Osmo. Sản phẩm tập trung vào khả năng ghi âm đa hướng chất lượng 48kHz/24-bit, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng thu giọng nói và tính linh động trong quá trình tác nghiệp.

Thiết kế siêu nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 11g

Điểm đột phá nhất trên DJI Mic Mini 2 chính là sự tối giản về kích thước. Bộ phát (TX) của thiết bị chỉ nặng khoảng 11g, nhỏ hơn đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm, giúp người dùng dễ dàng kẹp lên áo mà không gây cảm giác nặng nề hay làm biến dạng cổ áo.

Kích thước vật lý của bộ phát ở mức 28.58 x 28.04 x 13.52mm, đi kèm kẹp nam châm có thể tháo rời và xoay linh hoạt để định vị micro chính xác. Trong khi đó, bộ thu (RX) cũng chỉ nặng 17.8g, duy trì tính đồng bộ trong một thiết kế siêu di động.

Công nghệ âm thanh 24-bit và tính năng OsmoAudio

Dù có kích thước nhỏ, DJI Mic Mini 2 vẫn sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng với dải tần từ 20Hz đến 20kHz. Thiết bị cung cấp ba chế độ cài đặt giọng nói gồm Regular, Rich và Bright, cho phép người dùng tùy chỉnh tông giọng phù hợp với bối cảnh video. Hệ thống cũng tích hợp hai mức chống ồn chủ động, tối ưu cho cả môi trường trong nhà và ngoài trời.

Đáng chú ý, công nghệ DJI OsmoAudio Direct Connection cho phép kết nối trực tiếp tối đa hai bộ phát với các thiết bị như Osmo Pocket 3, Osmo 360, Osmo Nano hoặc Osmo Action 6 mà không cần thông qua bộ thu RX. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình quay phim, đặc biệt là với các vlogger di động.

Thời lượng pin bền bỉ và phạm vi truyền dẫn

Về khả năng hoạt động, bộ phát Mic Mini 2 cung cấp thời gian sử dụng liên tục khoảng 11.5 giờ, trong khi bộ thu đạt khoảng 10.5 giờ. Khi kết hợp cùng hộp sạc, tổng thời gian sử dụng có thể kéo dài lên đến 48 giờ. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc nhanh, chỉ với 5 phút sạc người dùng đã có thêm 1 giờ sử dụng.

Phạm vi truyền dẫn tối đa của thiết bị đạt mức 400 mét trong điều kiện lý tưởng khi sử dụng đầy đủ bộ phát và bộ thu. Với các thiết bị di động, khoảng cách ổn định duy trì ở mức từ 200 đến 300 mét tùy chế độ kết nối.

Thông số kỹ thuật chi tiết của DJI Mic Mini 2

Đặc tính Thông số chi tiết Trọng lượng bộ phát (TX) 11g Chất lượng âm thanh 48kHz/24-bit Phạm vi truyền dẫn Tối đa 400m Kết nối không dây Bluetooth 5.3, GFSK 2Mbps Thời lượng pin bộ phát 11.5 giờ Tổng thời lượng pin (kèm hộp sạc) 48 giờ

Giá bán và các tùy chọn bộ sản phẩm

DJI Mic Mini 2 được phân phối với nhiều tùy chọn khác nhau để phù hợp với nhu cầu của người dùng. Giá khởi điểm cho một bộ phát lẻ là 35 EUR (khoảng 1.08 triệu đồng). Các gói combo bao gồm bộ phát, bộ thu và hộp sạc sẽ có mức giá dao động từ 59 EUR (khoảng 1.82 triệu đồng) đến 114 EUR (khoảng 3.52 triệu đồng) tùy theo số lượng phụ kiện đi kèm.

Với sự kết hợp giữa thiết kế siêu nhẹ, chất lượng âm thanh chuyên nghiệp và khả năng tương thích cao trong hệ sinh thái DJI, Mic Mini 2 hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các nhà sáng tạo nội dung ưu tiên sự gọn nhẹ nhưng không muốn đánh đổi chất lượng.