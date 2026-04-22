DJI Osmo Mobile 8P ra mắt: Đột phá với module màn hình tháo rời và công nghệ Smart Follow 8.0 DJI vừa chính thức trình làng mẫu gimbal Osmo Mobile 8P với thiết kế module điều khiển có thể tháo rời độc đáo, tích hợp hệ thống theo dõi Smart Follow 8.0 và hỗ trợ Apple DockKit chuyên sâu.

Chưa đầy một tuần sau khi ra mắt Osmo Pocket 4, DJI tiếp tục làm mới phân khúc thiết bị chống rung cho smartphone bằng việc giới thiệu Osmo Mobile 8P tại thị trường Trung Quốc. Đây là bước tiến lớn về mặt thiết kế của dòng Osmo Mobile khi chuyển sang cấu trúc module linh hoạt, đáp ứng nhu cầu quay phim chuyên nghiệp bằng điện thoại di động.

Module điều khiển không dây và trải nghiệm vận hành linh hoạt

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên DJI Osmo Mobile 8P chính là cụm màn hình điều khiển có khả năng tháo rời khỏi thân máy. Bộ phận này được kết nối bằng lực hút nam châm mạnh, cho phép người dùng tách ra để sử dụng như một thiết bị điều khiển từ xa không dây.

Module này sở hữu màn hình riêng biệt, cung cấp khả năng xem trực tiếp (live view) những gì camera điện thoại đang ghi lại. Người dùng có thể trực tiếp chọn đối tượng cần theo dõi hoặc chuyển đổi mục tiêu ngay trên màn hình module mà không cần chạm vào điện thoại. Thiết kế này giúp tối ưu hóa quy trình quay phim trong các tình huống gimbal được đặt trên chân máy hoặc ở vị trí khó tiếp cận.

Bên cạnh đó, cần điều khiển (joystick) trên bộ remote được cải tiến với khả năng xoay không giới hạn hướng cố định. Thay đổi này mang lại cảm giác điều khiển mượt mà hơn khi thực hiện các thao tác xoay gimbal, phóng to (zoom) hoặc điều chỉnh thông số ánh sáng, tiệm cận với trải nghiệm trên các thiết bị quay phim chuyên dụng.

Nâng cấp thuật toán Smart Follow 8.0 và Module theo dõi thế hệ mới

DJI đã tích hợp công nghệ Smart Follow 8.0 vào ứng dụng DJI Mimo đi kèm. Thuật toán mới được tối ưu hóa để duy trì sự ổn định của đối tượng ngay cả khi quay trong môi trường phức tạp, đông người như triển lãm hoặc các buổi hòa nhạc. Hệ thống có khả năng nhận diện và tái bám nét hiệu quả khi có vật thể khác cắt ngang khung hình.

Đáng chú ý, phiên bản này đi kèm với Module theo dõi đa năng thế hệ 2. Phụ kiện này không chỉ giới hạn ở việc nhận diện con người mà còn mở rộng sang thú cưng (chó, mèo), vật thể và các phương tiện đang di chuyển. Module này cũng tích hợp sẵn đèn fill light, hỗ trợ điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu trực tiếp thông qua bộ điều khiển từ xa, giúp đơn giản hóa thiết bị bổ trợ khi quay trong điều kiện thiếu sáng.

Thiết kế phần cứng và khả năng tương thích hệ sinh thái

Dù có nhiều thay đổi về module, Osmo Mobile 8P vẫn duy trì hệ thống chống rung 3 trục đặc trưng của DJI, đảm bảo cảnh quay mượt mà. Thiết bị tích hợp sẵn thanh nối dài, chân máy mini và hỗ trợ cổng USB-C cho phép sạc ngược cho điện thoại trong quá trình tác nghiệp.

Về khả năng kết nối, sản phẩm hỗ trợ chuẩn Apple DockKit, giúp người dùng iPhone ghép nối nhanh chóng qua giao thức NFC và Bluetooth. DJI cũng cung cấp miếng dán mặt sau từ tính riêng cho iPhone để tăng tốc độ tháo lắp thiết bị.

Thông số giá bán các phiên bản

DJI cung cấp ba tùy chọn cấu hình cho Osmo Mobile 8P tại thị trường Trung Quốc, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng từ cơ bản đến chuyên nghiệp:

Phiên bản Giá tham chiếu (VND) Đặc điểm nổi bật Tiêu chuẩn 3.450.000 Gimbal và module màn hình tháo rời Osmo Mobile 8P AI 4.240.000 Bao gồm Tracking Module 2 Osmo Mobile 8P Vlog 5.010.000 Tracking Module 2 + Mic Mini 2

Với thời lượng pin lên đến 10 giờ và hệ thống phụ kiện tích hợp toàn diện, Osmo Mobile 8P được kỳ vọng sẽ định hình lại cách thức sáng tạo nội dung video trên smartphone, đặc biệt là đối với các nhà sáng tạo nội dung cần sự linh động cao.