DJI Osmo Pocket 4 chính thức lộ diện: Tích hợp bộ nhớ trong và nâng cấp hệ thống lấy nét

Mẫu máy quay vlogging thế hệ mới DJI Osmo Pocket 4 vừa chính thức lộ diện qua đoạn teaser mới nhất từ nhà sản xuất. Sản phẩm dự kiến sẽ trình làng trên phạm vi toàn cầu vào giữa tháng 4/2025, mang theo những cải tiến quan trọng về phần cứng để kế nhiệm dòng Osmo Pocket 3 vốn đã rất thành công trước đó.

Sự kiện ra mắt toàn cầu của DJI Osmo Pocket 4

Theo thông tin từ DJI, sự kiện ra mắt thiết bị mới sẽ diễn ra vào lúc 11:00 theo giờ UTC ngày 16 tháng 04 sắp tới. Khác với một số sản phẩm thử nghiệm trước đó, Osmo Pocket 4 được xác nhận sẽ phát hành rộng rãi trên toàn thế giới ngay từ thời điểm mở bán. Đây được xem là một trong hai thiết bị chiến lược nhất của DJI trong năm nay.

DJI xác nhận mẫu Osmo Pocket 4 sẽ được ra mắt trên phạm vi toàn cầu

Quá trình phát triển Osmo Pocket 4 đã thu hút sự chú ý của giới công nghệ từ tháng 05/2025 thông qua các nguồn tin rò rỉ. Từ tháng 11 năm ngoái, nhiều hình ảnh thực tế của thiết bị trong quá trình thử nghiệm đã xuất hiện, cho thấy hãng đã hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa sản phẩm ra thị trường.

Những cải tiến đáng giá trên thế hệ thứ tư

Dựa trên các thông số rò rỉ, DJI tập trung nâng cấp vào ba yếu tố cốt lõi giúp tối ưu hóa trải nghiệm sáng tạo nội dung độc lập:

Tích hợp bộ nhớ trong: Đây là thay đổi quan trọng giúp người dùng có thể ghi hình ngay cả khi quên thẻ nhớ hoặc dùng làm bộ nhớ đệm an toàn.

Hệ thống lấy nét cải tiến: Khả năng bám nét chủ thể (tracking) được tối ưu hóa bằng thuật toán mới, giúp ổn định khung hình trong các điều kiện chuyển động phức tạp.

Phần cứng camera: Cảm biến và hệ thống ống kính được nâng cấp để cải thiện chất lượng hình ảnh trong môi trường thiếu sáng.

Đáng chú ý, mặc dù có nhiều tin đồn về một phiên bản cao cấp mang tên Osmo Pocket 4 Pro với dung lượng pin lớn hơn, hiện tại DJI vẫn giữ thái độ im lặng. Mọi nguồn lực hiện đang được tập trung cho phiên bản tiêu chuẩn để đảm bảo tính cạnh tranh về giá và hiệu năng.

Dự báo mức giá và tính cạnh tranh

Tại thị trường Mỹ, DJI Osmo Pocket 4 dự kiến có mức giá khởi điểm khoảng 499 USD (tương đương khoảng 13,3 triệu đồng). Đây được đánh giá là mức giá hợp lý cho một thiết bị quay phim cầm tay chuyên dụng tích hợp chống rung cơ học.

Thông tin Chi tiết dự kiến Ngày ra mắt 16/04/2025 Giá bán khởi điểm 499 USD (~13,3 triệu VNĐ) Nâng cấp chính Bộ nhớ trong, Hệ thống bám nét, Cảm biến mới Phạm vi phát hành Toàn cầu

Việc bổ sung bộ nhớ trong và nâng cấp hệ thống theo dõi chủ thể cho thấy DJI đang nỗ lực giải quyết những rào cản thực tế của các nhà sáng tạo nội dung hiện đại. Với mức giá dự kiến không quá chênh lệch so với thế hệ trước, Osmo Pocket 4 được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của hãng trong phân khúc camera vlog nhỏ gọn.

Nguồn tham khảo: Notebookcheck