DJI Osmo Pocket 4 Pro ra mắt quốc tế: Đột phá với hệ thống camera kép zoom 3x DJI xác nhận Osmo Pocket 4 Pro sẽ phát hành quốc tế vào cuối tháng 6/2026, nổi bật với hệ thống camera kép gồm cảm biến 1 inch và ống kính zoom quang học 3x.

DJI vừa chính thức xác nhận thời điểm ra mắt quốc tế cho mẫu camera vlogging cao cấp nhất của mình – Osmo Pocket 4 Pro (hay còn gọi là Osmo Pocket 4P). Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của hãng trong phân khúc camera gimbal cầm tay, với những nâng cấp phần cứng đáng kể so với các thế hệ trước.

Hệ thống camera kép: Điểm nhấn công nghệ trên Osmo Pocket 4 Pro

Khác biệt lớn nhất của Osmo Pocket 4 Pro so với phiên bản tiêu chuẩn và người tiền nhiệm Osmo Pocket 3 nằm ở cụm camera. DJI lần đầu tiên trang bị hệ thống ống kính kép cho dòng sản phẩm này, bao gồm một cảm biến chính 1 inch và một ống kính zoom quang học 3x chuyên dụng.

DJI intends to sell the Osmo Pocket 4P internationally in two finishes.

Việc bổ sung ống kính zoom 3x giải quyết bài toán lớn nhất của các vlogger: khả năng thay đổi tiêu cự linh hoạt mà không làm suy giảm chất lượng hình ảnh. Trong khi các thế hệ trước chỉ dựa vào zoom kỹ thuật số, Osmo Pocket 4P cho phép người dùng tiếp cận chủ thể từ xa một cách sắc nét, tạo ra các khung hình có chiều sâu và chuyên nghiệp hơn.

Sự khác biệt giữa các dòng sản phẩm DJI Osmo Pocket

Hiện tại, DJI đang thực hiện chiến lược phân cấp sản phẩm rõ rệt. Osmo Pocket 4 Pro được định vị là dòng thiết bị cao cấp nhất (Pro-branded) dành cho người dùng chuyên nghiệp, phân biệt rõ với mẫu Osmo Pocket 4 tiêu chuẩn.

Đặc điểm Osmo Pocket 3 Osmo Pocket 4 Pro (4P) Số lượng ống kính 1 2 (Hệ thống kép) Cảm biến chính 1 inch 1 inch Khả năng thu phóng Zoom kỹ thuật số Zoom quang học 3x Hoàn thiện vỏ máy Tiêu chuẩn 2 tùy chọn cao cấp

Lộ trình phát hành quốc tế và tính sẵn hàng

Dựa trên thông báo từ DJI Japan, Osmo Pocket 4 Pro sẽ chính thức lên kệ tại thị trường này vào lúc 21:00 ngày 29/06/2026. Theo quy đổi thời gian quốc tế, thời điểm này tương đương với 12:00 UTC ngày 30/06/2026. Đây cũng được dự báo là mốc thời gian DJI sẽ mở bán rộng rãi sản phẩm trên toàn cầu.

Đáng chú ý, Osmo Pocket 4 Pro sẽ được cung cấp với hai tùy chọn hoàn thiện bề mặt khác nhau, mang lại vẻ ngoài sang trọng hơn. Mặc dù mức giá quốc tế chưa được công bố chính thức, nhưng với việc bổ sung ống kính zoom quang học, thiết bị này được kỳ vọng sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho thị trường camera hành trình và vlogging trong tương lai gần.