DJI Osmo Pocket 4P: Bước tiến mới cho dòng camera gimbal chuyên nghiệp DJI Osmo Pocket 4P chính thức lộ diện với loạt nâng cấp về cảm biến và màu sắc 10-bit D-Log2. Thiết bị hứa hẹn thay thế máy quay cồng kềnh cho các nhà làm phim độc lập.

DJI Osmo Pocket 4P là phiên bản nâng cấp chuyên sâu của dòng camera gimbal bỏ túi, được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các nhà làm phim chuyên nghiệp và sáng tạo độc lập. Tại Liên hoan phim Cannes năm nay, DJI đã gây bất ngờ khi giới thiệu mẫu camera này chỉ một tháng sau khi phiên bản Osmo Pocket 4 tiêu chuẩn ra mắt.

Định vị phân khúc chuyên nghiệp hoàn toàn mới

Trong khi phiên bản Pocket 4 tiêu chuẩn chủ yếu tập trung vào đối tượng người sáng tạo nội dung và vlogger, Osmo Pocket 4P lại được tinh chỉnh riêng cho giới làm phim chuyên nghiệp. Với phần cứng mạnh mẽ được gói gọn trong một thân máy nhỏ gọn đặc trưng, thiết bị được kỳ vọng sẽ thay thế một phần các bộ máy quay cồng kềnh trong các tình huống tác nghiệp đòi hỏi sự linh hoạt cao.

DJI Osmo Pocket 4P được giới thiệu tại liên hoan phim Cannes

Việc lựa chọn Liên hoan phim Cannes làm nơi trình làng cho thấy tham vọng của DJI trong việc khẳng định Pocket 4P là một công cụ sản xuất hình ảnh nghiêm túc, thay vì chỉ là một thiết bị ghi hình cá nhân đơn thuần.

Nâng cấp vượt trội về khả năng xử lý hình ảnh

Dù chưa công bố toàn bộ bảng thông số kỹ thuật chi tiết, DJI đã hé lộ những cải tiến quan trọng trên Osmo Pocket 4P. Thiết bị sở hữu cảm biến chính nâng cấp mạnh mẽ, mang lại dải tương phản động (dynamic range) rộng hơn và khả năng zoom tối ưu cho ảnh chân dung. Đặc biệt, thuật toán tái tạo màu sắc mới giúp hiển thị tông da một cách tự nhiên và chính xác hơn.

Sản phẩm được thiết kế hướng đến các nhà làm phim chuyên nghiệp

Bên cạnh đó, Pocket 4P hỗ trợ cấu hình màu 10-bit D-Log2, mở ra không gian hậu kỳ chuyên nghiệp cho người dùng. Khả năng quay phim trong điều kiện thiếu sáng hoặc trong nhà cũng được cải thiện đáng kể, đảm bảo độ chi tiết cao và giảm thiểu nhiễu hạt.

Osmo Pocket 4P có nhiều nâng cấp ấn tượng so với Osmo Pocket 4 tiêu chuẩn

Hệ sinh thái phụ kiện và tính ứng dụng thực tế

Về khả năng mở rộng, Osmo Pocket 4P vẫn duy trì sự tương thích hoàn hảo với hệ sinh thái phụ kiện phong phú của DJI. Người dùng có thể dễ dàng kết hợp thiết bị với các bộ thu âm chuyên dụng, bộ lọc ND hoặc các phụ kiện hỗ trợ chống rung khác để tối ưu hóa chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Hiện tại, DJI vẫn giữ kín thời điểm mở bán và mức giá chính thức của thiết bị. Tuy nhiên, với những thông số đã được hé lộ, Osmo Pocket 4P đang trở thành mục tiêu săn đón của giới sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, những người đang tìm kiếm một thiết bị vừa nhỏ gọn, vừa đảm bảo chất lượng điện ảnh.