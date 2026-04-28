DJI Osmo Pocket 4P lộ diện với nâng cấp cảm biến 1 inch và ống kính tele zoom 3x Phiên bản DJI Osmo Pocket 4P lộ diện với cảm biến 1 inch và khả năng zoom quang 3x. Loạt ảnh thực tế cho thấy máy đang được thử nghiệm, hứa hẹn tạo đột phá cho giới vlog.

DJI đang chuẩn bị mở rộng hệ sinh thái máy quay cầm tay với phiên bản Osmo Pocket 4P, một thiết bị được định vị ở phân khúc cao cấp hơn so với các thế hệ trước. Những hình ảnh thực tế rò rỉ gần đây cho thấy hãng công nghệ này đang tập trung mạnh mẽ vào việc cải thiện khả năng quang học, giải quyết bài toán quay cận cảnh vốn là hạn chế của các dòng máy quay góc rộng truyền thống.

Chiếc máy quay vlog thế hệ mới mang tên Osmo Pocket 4P lộ diện

Bước tiến mới với ống kính tele và cảm biến lớn

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên DJI Osmo Pocket 4P chính là sự xuất hiện của ống kính tele hỗ trợ khả năng thu phóng quang học 3x. Việc tích hợp ống kính này cùng với cảm biến kích thước 1 inch — vốn đã khẳng định được chất lượng trên dòng Osmo Pocket 3 — cho phép người dùng sáng tạo các góc máy đa dạng hơn, từ phong cảnh rộng đến các khung hình đặc tả chi tiết mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.

Sự kết hợp này được đánh giá là một bước đi chiến lược của DJI nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật dự kiến dựa trên các thông tin rò rỉ:

Thông số Chi tiết dự kiến Cảm biến chính 1 inch CMOS Khả năng thu phóng Zoom quang học 3x (Telephoto) Tên mã phiên bản Osmo Pocket 4P (Pro) Phân khúc Quay vlog chuyên nghiệp

Loạt ảnh thực tế cho thấy Osmo Pocket 4P đang được các nhà sáng tạo nội dung ráo riết thử nghiệm

Lộ trình ra mắt và chiến lược thị trường của DJI

Tháng 4 đang trở thành giai đoạn bận rộn nhất của DJI khi hãng liên tục tung ra thị trường các sản phẩm mới như Mic Mini 2, Osmo Mobile 8P và dòng máy bay không người lái Lito. Trong bối cảnh đó, Osmo Pocket 4P đã bắt đầu xuất hiện trên tay các nhà sáng tạo nội dung tại thị trường nội địa Trung Quốc để thực hiện các bài thử nghiệm thực tế.

Theo leaker Igor Bogdanov, thiết bị này hiện đang được đặt lên bàn cân so sánh trực tiếp với mẫu Osmo Pocket 4 tiêu chuẩn và thế hệ Osmo Pocket 3 tiền nhiệm. Điều này cho thấy DJI đang muốn phân tách rõ ràng dải sản phẩm của mình, trong đó dòng "P" (Pro) sẽ tập trung tối đa vào hiệu suất hình ảnh và tính linh hoạt trong ghi hình chuyên nghiệp.

Nhiều người dùng đang so sánh Osmo Pocket 4P với bản Pocket 4 mới ra mắt cũng như mẫu Pocket 3 cũ

Mặc dù lịch trình phát hành toàn cầu vẫn chưa được ấn định chính thức, nhưng sự xuất hiện của các phiên bản thử nghiệm hoàn thiện cho thấy thời điểm ra mắt đang đến rất gần. Một số nguồn tin còn dự đoán thiết bị có thể được đổi tên khi tiến vào thị trường Mỹ, tuy nhiên các tính năng cốt lõi về phần cứng như cảm biến 1 inch và ống kính tele vẫn sẽ là trọng tâm thu hút sự chú ý của giới công nghệ.