DJI Osmo Pocket 4P ra mắt ngày 14/5: Hệ thống camera kép và cảm biến 1 inch DJI xác nhận ra mắt Osmo Pocket 4P tại Cannes với nâng cấp mạnh về hệ thống camera kép, màn hình 2.5 inch và pin 2000mAh, định hình lại phân khúc camera vlog.

DJI chính thức ấn định ngày ra mắt toàn cầu cho mẫu camera lai gimbal Osmo Pocket 4P vào ngày 14/5 tới. Sự kiện ra mắt sẽ diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes tại Pháp, đánh dấu sự xuất hiện của thiết bị quay phim cầm tay được kỳ vọng nhất năm từ thương hiệu Trung Quốc.

DJI xác nhận sẽ ra mắt Osmo Pocket 4P vào ngày 14 tháng 5

Đột phá với hệ thống camera kép đầu tiên trên dòng Pocket

Thay đổi mang tính bước ngoặt nhất trên DJI Osmo Pocket 4P chính là hệ thống camera kép. Đây là lần đầu tiên DJI đưa cấu hình này lên dòng Pocket, chuyển đổi thiết bị từ một camera vlog đơn thuần thành một công cụ sáng tạo nội dung chuyên nghiệp và đa năng hơn.

Theo các thông số kỹ thuật rò rỉ, máy sẽ kết hợp một cảm biến chính kích thước 1 inch hiệu suất cao với một ống kính tele 3x chuyên dụng (tiêu cự tương đương 70mm). Việc bổ sung ống kính tele giúp người dùng thực hiện các khung hình chân dung, phỏng vấn hoặc quay cận cảnh với độ chi tiết cao mà không phải phụ thuộc vào zoom kỹ thuật số, tạo ra hiệu ứng chiều sâu điện ảnh thực thụ.

Nâng cấp ấn tượng nhất của DJI Osmo Pocket 4P chính là hệ thống camera kép chất lượng cao

Công nghệ xử lý hình ảnh và khả năng quang học linh hoạt

Hệ thống quang học trên Osmo Pocket 4P còn gây chú ý với khả năng thay đổi khẩu độ từ f/1.7 đến f/2.8 cho camera chính. Điều này cho phép người dùng kiểm soát ánh sáng và độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ zoom lai lên đến 12x và chế độ zoom không mất chất lượng khoảng 6x tùy theo thiết lập ghi hình.

Về phần mềm và hậu kỳ, máy hỗ trợ ghi hình D-Log 10-bit, cung cấp dải động rộng và khả năng phân loại màu sắc chuyên sâu. Hệ thống theo dõi chủ thể cũng được nâng cấp lên phiên bản ActiveTrack 7.0, giúp bám sát đối tượng chính xác hơn ngay cả trong các chuyển động phức tạp.

Cải tiến thiết kế và trải nghiệm người dùng

Bên cạnh sức mạnh camera, DJI cũng chú trọng vào khả năng tương tác của thiết bị. Osmo Pocket 4P được trang bị màn hình cảm ứng xoay có kích thước 2.5 inch, lớn hơn thế hệ trước, với độ sáng tối đa đạt 1.000 nits, đảm bảo khả năng quan sát tốt dưới ánh sáng mặt trời gay gắt.

Mẫu camera lai gimbal mới của DJI sẽ nâng tầm trải nghiệm sử dụng của người dùng

Dung lượng pin cũng là một điểm cộng lớn khi được tăng lên mức 2.000mAh, cho phép thời gian ghi hình kéo dài hơn đáng kể. Hệ thống ổn định cơ học 3 trục đặc trưng của DJI vẫn được duy trì, đảm bảo mọi thước phim đều mượt mà tuyệt đối.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của DJI Osmo Pocket 4P

Thông số Chi tiết kỹ thuật Cảm biến chính 1 inch, khẩu độ thay đổi f/1.7 - f/2.8 Ống kính Tele Zoom quang 3x (tương đương 70mm) Màn hình Cảm ứng xoay 2.5 inch, 1.000 nits Chống rung Cơ học 3 trục Pin 2.000 mAh Định dạng video D-Log 10-bit, ActiveTrack 7.0

Vị thế trên thị trường camera hành động

Mặc dù giá bán chính thức chưa được công bố, DJI Osmo Pocket 4P dự kiến sẽ nằm ở phân khúc cao cấp hơn bản tiêu chuẩn. Thiết bị này hướng tới những người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, những người cần chất lượng hình ảnh vượt trội hơn smartphone nhưng vẫn đòi hỏi sự gọn nhẹ, cơ động mà các dòng máy ảnh mirrorless không thể đáp ứng.

Hiện tại, trong khi chờ đợi phiên bản 4P, người dùng có thể lựa chọn phiên bản DJI Osmo Pocket 4 Standard Combo với các tính năng ổn định và quay phim 4K sắc nét đã có mặt trên thị trường.