DJI xác nhận ra mắt micro không dây Mic Mini 2S: Hỗ trợ ghi âm nội bộ và 4 bộ phát DJI chính thức xác nhận phiên bản micro không dây Mic Mini 2S sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay, mang đến nhiều nâng cấp chuyên nghiệp như ghi âm nội bộ và khả năng kết nối đồng thời bốn bộ phát.

Sau khi trình làng mẫu Mic Mini 2 với những cải tiến về thiết kế và khả năng lọc âm, DJI vừa tiếp tục khẳng định sẽ sớm ra mắt phiên bản cao cấp hơn mang tên Mic Mini 2S. Sản phẩm được dự kiến sẽ xuất hiện trên thị trường vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay, hứa hẹn trở thành giải pháp thu âm "quốc dân" cho giới sáng tạo nội dung nhờ sự cân bằng giữa tính năng và giá thành.

Định vị và thời điểm ra mắt DJI Mic Mini 2S

Theo thông tin từ DJI, Mic Mini 2S được phát triển để nằm giữa phân khúc của dòng Mic Mini và dòng Mic 3 chuyên nghiệp. Việc ra mắt sản phẩm này ngay sau Mic Mini 2 cho thấy chiến lược của DJI trong việc đa dạng hóa hệ sinh thái âm thanh, đáp ứng các nhu cầu từ nghiệp dư đến bán chuyên.

Dù Mic Mini 2 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực với hệ thống khử ồn hai cấp độ và các preset âm thanh đa dạng (Bright/Regular/Rich), nhưng model này vẫn thiếu một số tính năng mang tính "cứu cánh" cho các buổi quay chuyên nghiệp. Đây chính là lý do Mic Mini 2S được kỳ vọng sẽ tạo nên sự đột phá trong mùa hè năm 2025.

Những nâng cấp kỹ thuật đáng giá trên phiên bản 2S

Một trong những tính năng quan trọng nhất được xác nhận trên DJI Mic Mini 2S là khả năng ghi âm nội bộ trực tiếp trên từng bộ phát (transmitter). Tính năng này cho phép thiết bị lưu trữ một bản sao âm thanh độc lập, giúp bảo vệ dữ liệu trong trường hợp kết nối giữa bộ thu và máy ảnh hoặc điện thoại bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, Mic Mini 2S sẽ hỗ trợ tối đa lên đến bốn bộ phát đồng bộ với một bộ thu duy nhất. Đây là một cải tiến vượt trội so với các hệ thống micro không dây thông thường vốn chỉ hỗ trợ tối đa hai bộ phát. Nâng cấp này đặc biệt hữu ích cho các buổi phỏng vấn nhóm, tọa đàm hoặc quay vlog có sự tham gia của nhiều nhân vật mà không cần thiết lập các hệ thống mixer phức tạp.

Kỳ vọng về hiệu suất và khả năng cạnh tranh

Mặc dù DJI chưa công bố chi tiết về thông số cảm biến âm thanh hay giá bán cụ thể, nhưng giới phân tích dự đoán Mic Mini 2S sẽ thừa hưởng nhiều công nghệ từ dòng DJI Mic 3. Việc duy trì mức giá dễ tiếp cận trong khi bổ sung các tính năng dự phòng dữ liệu sẽ giúp sản phẩm này cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Bảng so sánh sơ bộ dựa trên thông tin hiện có:

Tính năng DJI Mic Mini 2 DJI Mic Mini 2S (Dự kiến) Ghi âm nội bộ Không hỗ trợ Có tích hợp Số lượng bộ phát Tối đa 2 Tối đa 4 Định vị Phổ thông / Vlog cá nhân Bán chuyên / Sản xuất nhóm Thời điểm ra mắt Đã ra mắt Tháng 6 - Tháng 9 năm nay

Nhìn chung, DJI Mic Mini 2S không chỉ đơn thuần là một bản cập nhật về phần cứng mà còn là giải pháp giải quyết các vấn đề thực tế của người dùng chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của model này vào mùa hè năm nay hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường phụ kiện âm thanh không dây toàn cầu.