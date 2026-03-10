Djokovic bản lĩnh hạ Kovacevic, lần đầu vào vòng 4 Indian Wells sau 9 năm Novak Djokovic vượt qua Aleksandar Kovacevic với tỷ số 2-1 (6-4, 1-6, 6-4) để tiến vào vòng 4 Indian Wells lần đầu tiên kể từ năm 2017, lập cột mốc lịch sử về tuổi tác.

Novak Djokovic đã chính thức chấm dứt cơn khát lọt vào vòng đấu dành cho 16 tay vợt mạnh nhất tại Indian Wells sau chiến thắng đầy nhọc nhằn trước Aleksandar Kovacevic. Nhà vô địch 5 lần của giải đấu cần tới 3 set đấu căng thẳng với tỷ số 6-4, 1-6, 6-4 để khuất phục đối thủ người Mỹ, qua đó ghi tên mình vào vòng 4 lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Bản lĩnh của tượng đài trong thử thách 3 set

Trận đấu tại vòng 3 diễn ra với kịch bản đầy kịch tính khi Djokovic phải trải qua trận đấu 3 set thứ hai liên tiếp tại giải năm nay. Dù khởi đầu thuận lợi trong set đầu tiên, tay vợt người Serbia đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ Kovacevic, người đã trình diễn thứ tennis bùng nổ ở set hai để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Djokovic lọt vào vòng 4 Indian Wells lần đầu tiên kể từ năm 2017

Kovacevic đã gây ra vô vàn khó khăn cho Djokovic nhờ khả năng giao bóng uy lực. Tay vợt người Mỹ khép lại set đấu đầu tiên bằng chuỗi 13 điểm giao bóng liên tiếp, một thông số ấn tượng cho thấy sự tự tin của anh trước đối thủ huyền thoại. Sự sa sút của Djokovic ở giữa trận đã tạo cơ hội cho Kovacevic thắng áp đảo 6-1 trong set hai, khiến cục diện trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Vượt qua rào cản thể lực

Bước vào set quyết định, kinh nghiệm và bản lĩnh của cựu số 1 thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Djokovic dần lấy lại sự ổn định và thích nghi tốt hơn với điều kiện thi đấu tại Indian Wells. Đáng chú ý, ở game thứ ba của set 3, người hâm mộ đã có phen lo lắng khi anh phải ôm cổ chân sau một pha bóng bền kéo dài. Tuy nhiên, chấn thương này không ngăn cản được bước tiến của Nole khi anh bảo vệ thành công các game cầm giao bóng quan trọng để định đoạt trận đấu.

Cột mốc lịch sử về tuổi tác tại Masters 1000

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn giúp Djokovic xác lập kỷ lục mới. Anh chính thức trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai trong lịch sử lọt vào vòng 4 của một giải Masters 1000 kể từ khi hệ thống này được áp dụng năm 1990. Hiện tại, chỉ có Ivo Karlovic là người duy nhất xếp trên Djokovic ở thống kê này, khi ông vào vòng 4 Indian Wells năm 2019 ở tuổi 40.

Thống kê chi tiết trận đấu cho thấy sự áp đảo về khả năng giao bóng của Kovacevic với 16 cú ace, trong khi Djokovic chỉ có 6. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng các điểm số quan trọng và sự ổn định trong những pha bóng bền của tay vợt người Serbia.

Thông số thống kê Novak Djokovic Aleksandar Kovacevic Tỷ số chung cuộc 6-4, 1-6, 6-4 - Cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (Ace) 6 16 Lỗi giao bóng kép 4 1 Tỷ lệ giao bóng 1 thành công 44/70 (63%) 54/96 (56%) Điểm thắng giao bóng 1 33/44 (75%) 42/54 (78%) Điểm thắng giao bóng 2 16/26 (62%) 20/42 (48%) Tận dụng Break point 2/6 (33%) 2/4 (50%) Tổng số điểm thắng 83/166 (50%) 83/166 (50%)

Đối thủ tiếp theo của Novak Djokovic tại vòng 4 sẽ là đương kim vô địch Jack Draper. Đây được dự báo là một thử thách khó khăn khác trên hành trình chinh phục danh hiệu thứ 6 tại Indian Wells của tay vợt huyền thoại này.