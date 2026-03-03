Djokovic chính thức dự Indian Wells 2026: Cuộc viễn chinh lần thứ 6 tại California Novak Djokovic xác nhận tái xuất tại Indian Wells 2026, hứa hẹn màn đối đầu kịch tính với Sinner và Alcaraz. Chuyên gia Tim Henman chỉ ra chiến thuật hóa giải sức mạnh của tay vợt người Ý.

Novak Djokovic đã chính thức xác nhận tham dự Indian Wells 2026, giải ATP Masters 1000 đầu tiên trong năm. Sự hiện diện của tay vợt người Serbia tại California từ ngày 5/3 tới đây làm nóng thêm cuộc đua "tam mã" đỉnh cao cùng Jannik Sinner và Carlos Alcaraz.

Dù đã bước sang tuổi 38, Djokovic vẫn duy trì phong độ ấn tượng khi vừa lọt vào trận chung kết Australian Open 2026. Sau khi bỏ qua các giải đấu tại Doha và Dubai, việc anh xuất hiện tại Đại học California để tập luyện những ngày qua đã xóa tan những hoài nghi về khả năng tham dự giải đấu quan trọng này.

Tham vọng kỷ lục của Djokovic tại Indian Wells

Indian Wells là vùng đất lành đối với tay vợt Serbia, nơi anh từng 5 lần đăng quang vào các năm 2008, 2011, 2014, 2015 và 2016. Djokovic cũng là người duy nhất tính đến nay hoàn tất cú đúp danh hiệu "Sunshine Double" (vô địch cả Indian Wells và Miami trong cùng một năm).

Djokovic là hạt giống số 3 tại Indian Wells 2026, xếp sau Carlos Alcaraz (số 1) và Jannik Sinner (số 2).

Lần gần nhất Djokovic lên ngôi tại đây là vào năm 2016, sau chiến thắng áp đảo 6-2, 6-0 trước Milos Raonic. Tuy nhiên, hai mùa giải gần nhất tại California không mấy suôn sẻ với anh, đáng chú ý là thất bại bất ngờ trước Botic Van De Zandschulp.

Chuyên gia Tim Henman chỉ ra "bản thiết kế" đánh bại Sinner

Bên cạnh sự trở lại của Djokovic, tiêu điểm của giới chuyên môn còn đổ dồn vào Jannik Sinner. Dù có khởi đầu năm 2026 không như ý với thất bại trước Djokovic tại Melbourne và Jakub Mensik tại Qatar Open, Sinner vẫn là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Tim Henman cho rằng việc đánh bại Sinner đòi hỏi sự biến hóa trong chiến thuật thay vì chỉ dùng sức mạnh.

Cựu số 1 Vương quốc Anh Tim Henman nhận định rằng cách đánh bại Sinner thực tế rất rõ ràng nhưng cực kỳ khó thực thi. Ông phân tích: "Lối chơi trước Sinner đơn giản là giao bóng ăn điểm trực tiếp và đánh winner. Tuy nhiên, điều đó nói thì dễ hơn làm".

Đáng chú ý, Henman chỉ ra điểm khác biệt giữa Sinner và Alcaraz trong cách đối đầu với Djokovic. Trong khi Sinner thường chọn cách "lấy công đấu công" – lối chơi vô tình rơi đúng vào sở trường phòng ngự phản công của tay vợt Serbia – thì Alcaraz lại cho thấy sự linh hoạt hơn. Tại chung kết Australian Open, Alcaraz đã thay đổi chiến thuật bằng cách dùng cú cắt trái, tăng độ bổng của bóng để phá nhịp độ của đối phương.

Theo chuyên gia này, để duy trì vị thế dẫn đầu, Sinner cần bổ sung thêm các yếu tố biến hóa và khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt trong những thời điểm then chốt, thay vì chỉ dựa vào nền tảng sức mạnh thuần túy trên mặt sân cứng.