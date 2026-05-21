Djokovic đổ bộ Roland Garros 2026 và màn chia tay chớp nhoáng của Ronda Rousey Novak Djokovic chính thức bắt đầu chiến dịch bảo vệ vương quyền tại Paris bên cạnh Alexander Zverev. Trong khi đó, huyền thoại Ronda Rousey tuyên bố giải nghệ sau chiến thắng 17 giây.

Sáng 21/5, tâm điểm của làng quần vợt thế giới đổ dồn về sân Philippe-Chatrier khi Novak Djokovic chính thức xuất hiện để chuẩn bị cho Roland Garros 2026. Đây là cột mốc lịch sử đối với tay vợt người Serbia khi ông bắt đầu hành trình chinh phục giải Grand Slam thứ 82 trong sự nghiệp vĩ đại của mình.

Djokovic và tham vọng xác lập kỷ lục mới tại Paris

Nhà vô địch 3 lần của Roland Garros đã có buổi tập mở màn đầy hứng khởi cùng đối thủ duyên nợ Alexander Zverev. Sự hiện diện của "Nole" tại Paris năm nay không chỉ đơn thuần là việc tham gia một giải đấu, mà còn là bước đi vào lịch sử với tư cách vận động viên quần vợt đầu tiên có 22 lần góp mặt tại giải đất nện danh giá này.

Djokovic chuẩn bị tham dự Roland Garros 2026

Dù sở hữu thành tích đáng kinh ngạc với 101 chiến thắng và chỉ 17 thất bại tại Paris, hành trình năm nay của Djokovic được dự báo sẽ đầy rẫy chông gai. Thống kê cho thấy từ đầu năm 2026, tay vợt Serbia mới chỉ tham dự vỏn vẹn 3 giải đấu và có đúng một trận đấu chính thức trên mặt sân đất nện. Việc thiếu hụt cảm giác bóng trên bề mặt sân đặc thù này là bài toán nan giải mà ban huấn luyện của Djokovic cần tìm lời giải sớm.

Emma Raducanu và nỗi lo trước thềm Pháp mở rộng

Ngược lại với sự hưng phấn của Djokovic, ngôi sao quần vợt Anh Emma Raducanu vừa phải nhận gáo nước lạnh tại giải WTA 500 Strasbourg. Trong trận tái xuất sau hai tháng điều trị bạo bệnh, Raducanu đã gác vợt trước tay vợt chủ nhà Diane Parry với tỷ số 4-6, 6-7.

Thất bại này đồng nghĩa với việc tay vợt 23 tuổi sẽ không được xếp hạng hạt giống tại Roland Garros (khởi tranh ngày 24/5) do hiện tại cô chỉ đứng vị trí 37 thế giới. Raducanu thừa nhận cô cần thêm thời gian để tìm lại phong độ đỉnh cao sau quãng nghỉ dài vì lý do sức khỏe.

Mercedes siết chặt kỷ luật trước GP Canada

Trên đường đua F1, lãnh đội Mercedes Toto Wolff đã đưa ra những cảnh báo đanh thép cho hai tay đua George Russell và Kimi Antonelli trước thềm chặng GP Canada. Mặc dù Mercedes đang thống trị tuyệt đối với 4 chiến thắng chặng đầu mùa và dẫn trước Ferrari 70 điểm, ông Wolff vẫn lo ngại về sự trỗi dậy của McLaren sau gói nâng cấp tại Miami.

Hiện tại, Kimi Antonelli đang chiếm ưu thế trong cuộc đua nội bộ khi dẫn trước Russell 20 điểm. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai tay đua đội nhà và áp lực từ Lando Norris khiến không khí tại garage của Mercedes trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Ronda Rousey giải nghệ sau chiến thắng 17 giây

Tại Los Angeles, sự kiện MVP MMA do Netflix tổ chức đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi huyền thoại Ronda Rousey chính thức tuyên bố giã từ lồng bát giác. Võ sĩ 39 tuổi đã kết thúc sự nghiệp theo cách không thể ấn tượng hơn khi hạ gục Gina Carano chỉ sau 17 giây bằng đòn bẻ tay (armbar) trứ danh.

Chia sẻ sau trận đấu, Rousey khẳng định đây là thời điểm thích hợp nhất để dừng lại. Sau khi chinh phục mọi đỉnh cao của võ thuật hỗn hợp nữ, cô muốn dành trọn thời gian để chăm sóc gia đình và thực hiện kế hoạch sinh thêm con, khép lại một chương rực rỡ của một trong những tượng đài lớn nhất lịch sử MMA.