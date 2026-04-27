Djokovic đổi kế hoạch tham dự Rome Masters vì sự vắng mặt của Alcaraz Chuyên gia dự báo Novak Djokovic sẽ tái xuất tại Rome Masters để tận dụng cơ hội vô địch Roland Garros sau khi Carlos Alcaraz rút lui vì chấn thương.

Cục diện mùa giải sân đất nện đang có những chuyển biến bất ngờ, buộc Novak Djokovic phải tính toán lại lộ trình thi đấu. Chuyên gia Greg Rusedski nhận định tay vợt người Serbia nhiều khả năng sẽ góp mặt tại Rome Masters nhằm tìm lại cảm giác bóng tốt nhất trước thềm Roland Garros.

Cơ hội cho Djokovic khi Alcaraz vắng mặt

Novak Djokovic hiện vẫn chưa chính thức công bố lịch trình thi đấu trên mặt sân đất nện. Tuy nhiên, sự rút lui của Carlos Alcaraz do chấn thương đã làm thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh. Dù Jannik Sinner đang được đánh giá là ứng viên hàng đầu, sự vắng mặt của tay vợt người Tây Ban Nha mở ra khoảng trống chiến thuật mà một tay vợt dày dạn kinh nghiệm như Nole khó lòng bỏ qua.

Djokovic có thể đổi kế hoạch sau khi Alcaraz dính chấn thương

Bên cạnh đó, Casper Ruud cũng đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với Alcaraz. Tay vợt người Na Uy chia sẻ rằng anh hiểu rõ nỗi đau khi phải bỏ lỡ các giải đấu quan trọng vì vấn đề thể lực, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì trạng thái khỏe mạnh là ưu tiên hàng đầu của các vận động viên đỉnh cao hiện nay.

Kịch tính UFC: Kayla Harrison mỉa mai Ronda Rousey

Thế giới võ thuật tổng hợp (MMA) lại dậy sóng khi cựu nữ hoàng UFC Ronda Rousey trở thành tâm điểm chỉ trích của đồng nghiệp Kayla Harrison. Harrison khẳng định có sự khác biệt rõ rệt về động lực thi đấu giữa hai người. Trong khi cô đang nỗ lực tìm lại đỉnh cao phong độ, Harrison cho rằng Rousey hiện chỉ đang "theo đuổi tiền bạc" sau những thất bại knock-out trong quá khứ.

CLB Happy Gò Vấp vô địch giải bóng bàn đồng đội TP.HCM

Tại đấu trường quốc nội, giải bóng bàn đồng đội các CLB TP.HCM năm 2026 đã khép lại với những màn trình diễn đẳng cấp. Giải đấu năm nay gây ấn tượng mạnh với khâu tổ chức chuyên nghiệp tại phim trường hiện đại, thu hút hơn 100 vận động viên từ 18 câu lạc bộ tham dự.

Trong trận chung kết diễn ra vào tối ngày 26/4, CLB Happy Gò Vấp đã thể hiện sức mạnh áp đảo khi giành chiến thắng 3-0 trước CLB Nguyễn Xí để chính thức đăng quang. Các đội Passion Team và Tm.Sky đồng hạng ba. Ông Đặng Thanh Hải, đại diện Liên đoàn bóng bàn TP.HCM, đánh giá cao sự đầu tư về mặt hình ảnh của giải đấu năm nay, xem đây là bước đệm để phát triển phong trào bóng bàn chuyên nghiệp.

Marc Marquez nhận lỗi sau thất bại tại Spanish GP

Tại đường đua MotoGP, nhà đương kim vô địch Marc Marquez đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm dẫn đến cú ngã tại chặng Spanish GP. Marquez cho biết anh không có lý do gì để bào chữa cho sai sót cá nhân khiến xe gặp nạn và phải bỏ cuộc sớm. Đây là lần thứ hai trong mùa giải tay đua của đội Ducati không thể hoàn thành chặng đua, tạo ra áp lực lớn trong cuộc đua vô địch năm nay.