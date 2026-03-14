Djokovic gục ngã trước Jack Draper tại Indian Wells 2026: Cái giá của sự bền bỉ tuổi 38 Huyền thoại Novak Djokovic dừng bước sớm tại Indian Wells Masters sau thất bại nghẹt thở trước Jack Draper, dấy lên tranh luận về chiến thuật duy trì thể lực ở tuổi 38.

Novak Djokovic vừa trải qua một trong những thất bại đáng tiếc nhất trong sự nghiệp tại Indian Wells Masters 2026. Sau hơn hai giờ thi đấu căng thẳng, tay vợt người Serbia đã phải gác vợt trước ngôi sao trẻ người Anh Jack Draper với tỷ số 4-6, 6-4, 6(5)-7. Trận thua này không chỉ chấm dứt hy vọng vô địch của Djokovic mà còn mở ra những phân tích sâu sắc về giới hạn thể lực của một huyền thoại ở tuổi 38.

Khoảnh khắc bùng nổ và sự suy kiệt thể lực

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ngay tại game đầu tiên của set thứ ba. Djokovic và Draper đã cống hiến cho khán giả một pha bóng bền (rally) lên tới 24 lần chạm vợt. Cả hai tay vợt liên tục di chuyển bao sân trong một cuộc rượt đuổi thể lực nghẹt thở. Dù bị ngã xuống sân trong nỗ lực cứu bóng, Djokovic vẫn giành được điểm số quan trọng khi Draper đánh hỏng.

Tuy nhiên, chiến thắng ở pha bóng đỉnh cao này lại chính là khởi đầu cho sự sụp đổ về thể lực của hạt giống số 1. Chia sẻ sau trận đấu, Djokovic thừa nhận: "Tôi thắng pha bóng đó nhưng sau đó gần như hết năng lượng. Tôi thực sự bị hụt hơi". Hệ quả tất yếu là anh để mất break quan trọng ngay sau đó và dù đã rất nỗ lực kéo trận đấu vào loạt tie-break, Djokovic vẫn không thể lật ngược thế cờ.

Lời cảnh báo về chiến thuật từ Martina Navratilova

Chứng kiến trận thua của Djokovic, huyền thoại quần vợt Martina Navratilova đã đưa ra những nhận định khắt khe nhưng thực tế về lối chơi của anh. Theo bà, việc Djokovic vẫn cố gắng duy trì phong cách đánh bền bỉ, kéo dài điểm số như thời đỉnh cao là một sai lầm chiến thuật nghiêm trọng ở độ tuổi 38.

"Ở tuổi này, Djokovic cần rút ngắn các pha bóng. Anh ấy vẫn có thể khiến đối thủ mệt mỏi, nhưng đó nên là hệ quả của lối chơi chứ không phải mục tiêu," Navratilova phân tích. Bà nhấn mạnh rằng việc cố gắng chạy đua thể lực với những tay vợt trẻ hơn hàng chục tuổi như Draper chỉ khiến Djokovic tự làm kiệt sức mình trước khi đối thủ khuất phục.

Di sản tại Indian Wells và thách thức tương lai

Thất bại này để lại nhiều tiếc nuối bởi Indian Wells từng là mảnh đất lành của Djokovic với 5 chức vô địch trong giai đoạn 2008–2016. Dù không còn duy trì được sự thống trị tuyệt đối tại California trong những năm gần đây, màn trình diễn của anh tại giải năm nay vẫn cho thấy đẳng cấp cạnh tranh hàng đầu thế giới.

Vấn đề đặt ra cho ban huấn luyện của Djokovic hiện nay là việc điều chỉnh cường độ thi đấu. Để kéo dài sự nghiệp vĩ đại, tay vợt Serbia cần học cách chấp nhận quy luật thời gian và tối ưu hóa lối chơi tấn công nhanh thay vì dựa quá nhiều vào khả năng phòng ngự cuối sân. Cuộc đối đầu với Jack Draper chính là bài học đắt giá nhất cho hành trình còn lại của anh trong mùa giải 2026.