Djokovic nhọc nhằn lội ngược dòng trước Majchrzak tại Indian Wells Novak Djokovic cần tới 3 set đấu căng thẳng để vượt qua Kamil Majchrzak tại Indian Wells Masters, đánh dấu màn tái xuất đầy kịch tính của cựu vương người Serbia.

Novak Djokovic vừa trải qua một trận đấu đầy sóng gió trước đối thủ Kamil Majchrzak trong khuôn khổ Indian Wells Masters. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, tay vợt người Serbia đã phải huy động mọi bản lĩnh để xoay chuyển cục diện sau khởi đầu chậm chạp, đưa trận đấu vào những phút giây nghẹt thở tại set quyết định.

Khởi đầu chệch choạc của hạt giống số 1

Bước vào giải đấu với hành trang là sự tự tin từ trận bán kết Australian Open đầy kịch tính trước Jannik Sinner, Djokovic được kỳ vọng sẽ sớm áp đặt thế trận. Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy sự thiếu cảm giác bóng của "Nole" sau thời gian dài vắng bóng tại các giải đấu lớn từ đầu năm.

Ngược lại, Kamil Majchrzak cho thấy sự hưng phấn rõ rệt sau khi chấm dứt chuỗi trận bết bát bằng chiến thắng trước Giovanni Perricard ở vòng một. Tay vợt người Ba Lan tận dụng tối đa các lỗi tự đánh hỏng của Djokovic để giành chiến thắng bất ngờ 6-4 trong set thi đấu đầu tiên.

Djokovic gặp không ít khó khăn trước Majchrzak

Bản lĩnh của nhà vô địch tại Indian Wells

Sau gáo nước lạnh ở set 1, Djokovic đã chứng minh lý do tại sao anh từng thống trị giải đấu này trong giai đoạn 2014-2016. Thay đổi chiến thuật bằng những tình huống điều bóng sâu về hai góc sân, tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát.

Set 2 chứng kiến sự sụp đổ nhanh chóng của Majchrzak khi anh không thể duy trì được cường độ di chuyển cao. Djokovic đè bẹp đối thủ với tỷ số áp đảo 6-1, kéo trận đấu vào set 3 định mệnh. Đây không chỉ là cuộc đấu về kỹ thuật mà còn là bài kiểm tra thể lực quan trọng cho Djokovic trong hành trình tìm lại ánh hào quang tại Indian Wells – nơi anh chưa một lần vào tới tứ kết trong những năm gần đây.

Thống kê đáng chú ý

Lịch sử đối đầu: Djokovic đang tìm kiếm danh hiệu Indian Wells đầu tiên sau gần một thập kỷ.

Djokovic đang tìm kiếm danh hiệu Indian Wells đầu tiên sau gần một thập kỷ. Phong độ Majchrzak: Vừa chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước khi đối đầu Djokovic.

Vừa chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước khi đối đầu Djokovic. Chiến thuật: Tỷ lệ giao bóng 1 vào sân của Djokovic cải thiện đáng kể trong set 2 (trên 70%).

Trận đấu hiện đang tiếp tục diễn ra với những diễn biến vô cùng căng thẳng ở set quyết định, khi cả hai tay vợt đều đang nỗ lực tối đa cho tấm vé đi tiếp vào vòng trong.