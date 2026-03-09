Djokovic thắng nhọc tại Indian Wells và loạt biến động thể thao thế giới sáng 9/3 Novak Djokovic chật vật lội ngược dòng tại Indian Wells trong ngày làng thể thao rúng động bởi báo động tên lửa tại Dubai và những tranh cãi nảy lửa tại F1, UFC.

Novak Djokovic vừa có chiến thắng lội ngược dòng đầy kịch tính tại Indian Wells, mở màn cho chuỗi sự kiện thể thao đáng chú ý sáng 9/3 bao gồm báo động an ninh tại Dubai và những căng thẳng nhân sự tại đường đua F1 lẫn võ đài UFC.

Thử thách khắc nghiệt cho Novak Djokovic tại Indian Wells

Novak Djokovic thừa nhận anh gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu mở màn tại Indian Wells kể từ năm 2024. Tay vợt hạt giống số ba đã phải lội ngược dòng để đánh bại Kamil Majchrzak với tỷ số các set lần lượt là 4-6, 6-1 và 6-2. Dù từng 5 lần lên ngôi vô địch tại “Tennis Paradise”, danh hiệu gần nhất của ngôi sao người Serbia tại đây đã cách đây một thập kỷ.

Bên cạnh yếu tố phong độ, điều kiện gió mạnh tại sa mạc California được cho là nguyên nhân chính khiến Djokovic khó thể hiện đẳng cấp tốt nhất. Đáng chú ý, đây là lần trở lại đầu tiên của anh kể từ thất bại tại chung kết Australian Open. Tuy nhiên, giới chuyên môn không đánh giá cao khả năng tiến xa của anh; huyền thoại John McEnroe thậm chí nhận định rằng “Nole” khó có thể vượt qua vòng tứ kết.

Khoảnh khắc hoảng loạn vì báo động tên lửa tại Dubai

Trong khi đó tại Dubai Tennis Championships, tay vợt người Phần Lan Harri Heliovaara đã trải qua một đêm kinh hoàng. Vào lúc 2 giờ sáng, chuông báo động khẩn cấp về nguy cơ tấn công tên lửa đã đánh thức anh, gây ra trạng thái hoảng loạn cực độ cho gia đình vận động viên này.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi các chuyến bay bị đình trệ do Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa. Nhiều tay vợt quốc tế đã rơi vào tình cảnh mắc kẹt tại UAE, khiến lịch trình di chuyển và thi đấu bị đảo lộn hoàn toàn.

Căng thẳng đường đua F1: George Russell chỉ trích Lando Norris

Trên đường đua Công thức 1, George Russell vừa khẳng định vị thế với chiến thắng chặng mở màn tại Australian Grand Prix ở Melbourne. Ngay sau chiến thắng, ngôi sao của Mercedes đã có những phản pháo mạnh mẽ nhắm vào Lando Norris liên quan đến các quy định kỹ thuật mới của giải đấu.

Russell cho rằng những lời phàn nàn của Norris về việc xe F1 mới là “tệ nhất” hoàn toàn xuất phát từ lợi ích cá nhân, bởi chính Norris từng ca ngợi quy định cũ khi giành chức vô địch thế giới. Ngoài Norris, các tay đua hàng đầu như Max Verstappen cũng thường xuyên bày tỏ sự không hài lòng với những thay đổi gần đây của ban tổ chức.

Sự kiện UFC tại Nhà Trắng và sự vắng mặt của Jon Jones

UFC vừa công bố danh sách thi đấu cho sự kiện đặc biệt tại Nhà Trắng vào ngày 14/6 tới. Tuy nhiên, võ sĩ lừng danh Jon Jones đã bị gạch tên khỏi danh sách này một cách đầy bất ngờ. Trận đấu tâm điểm sẽ là màn so tài giữa Ilia Topuria và Justin Gaethje, cùng trận đồng chính tranh đai hạng nặng tạm thời giữa Alex Pereira và Ciryl Gane.

Mặc dù Jones từng bày tỏ mong muốn được thượng đài tại sự kiện lịch sử này, CEO Dana White khẳng định võ sĩ này chưa bao giờ nằm trong kế hoạch. Thậm chí, người đứng đầu UFC còn ẩn ý rằng có thể coi Jon Jones đã chính thức giải nghệ.