Djokovic thua sốc Jack Draper, lỡ cơ hội lịch sử tại Indian Wells 2026 Novak Djokovic dừng bước đầy cay đắng trước Jack Draper tại vòng 4 Indian Wells. Trong khi đó, Emma Raducanu và Nguyễn Thùy Linh cũng là những tâm điểm chú ý của làng thể thao thế giới.

Địa chấn đã xảy ra tại Indian Wells 2026 khi tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic phải dừng bước sớm trước Jack Draper. Trong một trận đấu kịch tính kéo dài 3 set, tay vợt người Serbia đã không thể khuất phục được sức trẻ và sự hưng phấn của đối thủ người Anh, qua đó rời giải đấu với sự tiếc nuối lớn.

Cú sốc tại California: Djokovic lỡ hẹn kỷ lục

Jack Draper đã tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất sự nghiệp khi đánh bại nhà vô địch 5 lần Novak Djokovic với tỷ số 4-6, 6-4, 7-6(5). Dù Djokovic đã khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 6-4 trong set đầu tiên, nhưng Draper đã vùng lên mạnh mẽ để thắng lại 6-4 ở set 2 và định đoạt trận đấu trong loạt tie-break căng thẳng ở set quyết định.

Thất bại này không chỉ khiến "Nole" dừng bước tại vòng 4 mà còn khiến anh lỡ cơ hội gia nhập nhóm những tay vợt hiếm hoi từng 10 lần vào tứ kết Indian Wells, vốn chỉ có Roger Federer (13 lần) và Rafael Nadal (12 lần) làm được. Sau trận đấu, Djokovic thừa nhận cảm thấy “cay đắng” nhưng từ chối bình luận sâu về các vấn đề sức khỏe hay hô hấp trong trận đấu.

Djokovic rời sân với tâm trạng đầy bức xúc sau thất bại kịch tính.

Ngược lại, đây là cột mốc chói lọi cho Jack Draper. Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương bầm xương cánh tay, tay vợt người Anh đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ và sẵn sàng thách thức các danh hiệu lớn tại hệ thống ATP Tour Masters 1000.

Tranh cãi quanh quyết định của Emma Raducanu

Trong khi đó, làng tennis nữ đang xôn xao trước quyết định của Emma Raducanu. Tay vợt số 1 nước Anh đã đăng ký tham dự giải Upper Austria Ladies Linz trên mặt sân đất nện trong nhà từ ngày 6 đến 12/4. Đáng nói, lịch trình này trùng với thời điểm đội tuyển Anh chạm trán Australia tại vòng loại Billie Jean King Cup.

Raducanu bị chỉ trích vì ưu tiên tham vọng cá nhân hơn nghĩa vụ quốc gia.

Quyết định ưu tiên cải thiện kỹ năng trên mặt sân đất nện – vốn là điểm yếu của cô – thay vì phục vụ đội tuyển quốc gia đã khiến nhà vô địch US Open 2021 nhận về làn sóng chỉ trích gay gắt từ giới chuyên môn và người hâm mộ tại quê nhà.

Điểm sáng từ các vận động viên Việt Nam

Trên đấu trường cầu lông, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Swiss Open 2026. Sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Yvonne Li, Thùy Linh sẽ tiến vào vòng 2 để đối đầu với Tomoka Miyazaki, "ngọc nữ" hạng 9 thế giới của Nhật Bản. Đây là cơ hội để Thùy Linh đòi lại món nợ sau thất bại tại Singapore Open 2024.

Ở bộ môn Billiards, cơ thủ Dương Quốc Hoàng (Hoàng “Sao”) cũng có khởi đầu thuận lợi tại European Open Championship 2026 ở Sarajevo. Anh đánh bại đối thủ chủ nhà Amar Idrizovic với tỷ số 9-2 để giành vé vào vòng knock-out. Đồng hành cùng anh là Phạm Phương Nam, người cũng giành chiến thắng thuyết phục 9-3 trước Amar Sinanovic.

Tin tức quốc tế đáng chú ý khác

Làng E-Sports thế giới chứng kiến sự hợp tác độc đáo khi đội tuyển T1 của Hàn Quốc ký biên bản ghi nhớ với Hải quân nước này. Chương trình hướng tới việc đưa mô phỏng chiến đấu vào huấn luyện và phát triển mô hình đào tạo sĩ quan tham mưu bằng AI vào năm 2030.

Đội E-Sports T1 tham gia vào dự án đào tạo quân sự công nghệ cao.

Tại sàn đấu võ thuật, Francis Ngannou xác nhận sẽ trở lại MMA vào ngày 16/5 đối đầu với Philipe Lins. Đây là bước đệm cho trận đại chiến tiềm năng với Jon Jones trong tương lai. Trong khi đó, sự kiện UFC Freedom 250 (UFC Nhà Trắng) đang gây thất vọng cho người hâm mộ khi dàn siêu sao như Alex Pereira hay Sean O'Malley chỉ phải gặp các đối thủ kém danh tiếng, do những trận đấu hấp dẫn nhất đã được dành cho sự kiện tại Las Vegas để đảm bảo doanh thu.

Cuối cùng, thể thao Việt Nam đón tin vui từ đội tuyển bóng ném bãi biển nữ. Nhờ chức vô địch châu Á 2025, đội tuyển đã chính thức giành suất tham dự giải vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Croatia từ ngày 23/6 đến 28/6 tới đây.