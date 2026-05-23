Djokovic tuyên bố sáng cửa vô địch Roland Garros: Thời cơ vàng khi Alcaraz vắng mặt Novak Djokovic khẳng định sự tự tin tại Roland Garros khi đối thủ Alcaraz vắng mặt. Cùng lúc, Huỳnh Văn Tuấn nhận thất bại knock-out tại đấu trường ONE Championship.

Novak Djokovic đang đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ vị thế tại Roland Garros năm nay. Trong bối cảnh kỳ phùng địch thủ Carlos Alcaraz chính thức rút lui, tay vợt người Serbia đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khả năng cạnh tranh danh hiệu Grand Slam tiếp theo trong sự nghiệp.

Thời cơ của Novak Djokovic tại Paris

Việc Carlos Alcaraz – người từng hai lần liên tiếp đăng quang tại giải đấu này – không thể tham dự là một cú sốc lớn cho người hâm mộ. Tuy nhiên, với Djokovic, điều này không làm thay đổi tâm thế chuẩn bị của ông. Nhà đương kim vô địch nhấn mạnh rằng ưu tiên lớn nhất của mình là duy trì trạng thái thể lực sau nhiều tháng vật lộn với các vấn đề về sức khỏe.

Djokovic sẵn sàng bước tới Roland Garros

"Nếu khỏe mạnh và duy trì được thể trạng tốt xuyên suốt giải đấu, tôi luôn tin rằng mình có cơ hội lớn," Djokovic chia sẻ. Tay vợt số một thế giới cho biết những bài học từ Australian Open đầu năm nay là nền tảng để ông tiếp tục duy trì niềm tin mỗi khi bước ra sân đất nện.

Huỳnh Văn Tuấn và thất bại đáng tiếc tại ONE Championship

Trong một diễn biến khác của thể thao đối kháng, võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn đã có màn ra mắt đầy sóng gió tại sự kiện ONE Lumpinee diễn ra ở Bangkok (Thái Lan). Đối đầu với võ sĩ kỳ cựu Chokpreecha của nước chủ nhà, tay đấm sinh năm 1999 đã không thể tạo nên bất ngờ.

Dù chủ động nhập cuộc bằng các đòn chân linh hoạt, Huỳnh Văn Tuấn gặp khó khăn trước sự phòng thủ chắc chắn và những đòn tay nặng từ đối thủ. Cuối hiệp 2, một tổ hợp đòn tay chính xác của Chokpreecha đã khiến võ sĩ Việt Nam choáng váng, buộc trọng tài phải dừng trận đấu và tuyên bố chiến thắng knock-out cho đại diện Thái Lan.

Chokpreecha (trái) và Huỳnh Văn Tuấn

Sabalenka sẵn sàng 100% cho cuộc đua vô địch

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số một Aryna Sabalenka đã xua tan những lo ngại về chấn thương. Sau giai đoạn đầu mùa sân đất nện đầy khó khăn, tay vợt người Belarus khẳng định cô đã hồi phục hoàn toàn cả về thể chất lẫn tinh thần. Mục tiêu của Sabalenka là duy trì sự ổn định để sẵn sàng cho những cuộc đối đầu kịch tính tại Paris.

Góc nhìn chuyên gia về các ngôi sao hàng đầu

Liên quan đến quyết định bỏ lỡ Roland Garros và Wimbledon của Carlos Alcaraz, cựu tay vợt Jim Courier cho rằng đây là bước đi khôn ngoan. Courier nhận định chấn thương cổ tay có thể hủy hoại sự nghiệp nếu không được xử lý thận trọng, và Alcaraz đang thể hiện sự thông minh khi ưu tiên phục hồi dài hạn.

Trong làng boxing, Anthony Joshua cũng đưa ra những nhận định về trận đấu bảo vệ đai WBC của Usyk. Joshua tỏ ra hoài nghi về khả năng gây bất ngờ của Verhoeven, khẳng định Usyk vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt và cơ hội để Verhoeven giành chiến thắng chung cuộc là rất thấp.