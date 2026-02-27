Djokovic và Grand Slam thứ 25: Rào cản lớn nhất không phải Alcaraz hay Sinner HLV Mouratoglou khẳng định động lực là yếu tố duy nhất ngăn Djokovic đạt kỷ lục mới. Tin thể thao sáng 27/2 còn có vụ kiện 1 tỷ USD và doanh thu kỷ lục của F1.

Novak Djokovic đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với mục tiêu chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25. Tuy nhiên, theo nhận định từ giới chuyên môn, thách thức lớn nhất của tay vợt người Serbia không đến từ các đối thủ trẻ tuổi như Carlos Alcaraz hay Jannik Sinner, mà nằm ở chính tâm lý và khát khao thi đấu của anh.

Động lực: Yếu tố then chốt quyết định tương lai của Djokovic

Patrick Mouratoglou, huấn luyện viên danh tiếng từng dẫn dắt Serena Williams, vừa đưa ra những phân tích sâu sắc về tình trạng hiện tại của Novak Djokovic. Trên nền tảng LinkedIn, Mouratoglou bác bỏ các quan điểm cho rằng tay vợt 37 tuổi nên giải nghệ nếu đạt được cột mốc 25 Grand Slam. Ông nhấn mạnh rằng rào cản thực sự duy nhất lúc này chính là động lực cá nhân.

Mặc dù thừa nhận khả năng hồi phục thể chất của Djokovic đã chậm lại theo thời gian, Mouratoglou vẫn tin tưởng vào sự chuẩn bị và bản lĩnh của tay vợt này. "Điều chưa từng thay đổi là Djokovic là đối thủ có tinh thần thi đấu mạnh mẽ nhất trong lịch sử quần vợt", vị HLV này khẳng định. Khả năng quản lý trận đấu và tiến sâu tại các giải đấu lớn vẫn là vũ khí giúp anh duy trì vị thế hàng đầu thế giới.

Djokovic thua Carlos Alcaraz ở chung kết Australian Open 2026

Tranh luận về giá trị thương mại giữa Alcaraz và Sinner

Bên cạnh câu chuyện của Djokovic, làng banh nỉ thế giới cũng đang xôn xao với những tranh luận về thu nhập của hai ngôi sao trẻ Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Trên podcast Nothing Major Show, các cựu tay vợt John Isner, Sam Querrey, Jack Sock và Steve Johnson đã thảo luận sôi nổi về mức phí tham dự giải (appearance fees) của bộ đôi này.

Dù hiện tại cả hai đang nhận thù lao ngang nhau, nhưng Sam Querrey và Jack Sock cho rằng Alcaraz xứng đáng được trả nhỉnh hơn. Lý do được đưa ra là tay vợt người Tây Ban Nha sở hữu phong cách thi đấu bùng nổ, có khả năng tạo ra màn trình diễn hấp dẫn hơn và giúp các giải đấu bán được nhiều vé hơn so với đối thủ người Ý.

Vụ kiện bản quyền trị giá 1 tỷ USD trong làng boxing

Trong một diễn biến khác ở bộ môn quyền anh, ông bầu Frank Warren xác nhận đang tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện công ty Sela (Saudi Arabia) và tập đoàn TKO Group Holdings (Mỹ). Warren cáo buộc hai đơn vị này đã thực hiện các bước đi vi phạm hợp đồng khi thành lập Zuffa Boxing mà không thông qua thỏa thuận trước đó.

Theo số liệu từ Telegraph, công ty Queensberry Promotions của Warren ước tính thiệt hại có thể lên đến 1 tỷ USD doanh thu tiềm năng. Chia sẻ với BBC Sport, ông Warren cho biết sự việc đang được xử lý theo đúng quy trình pháp lý: "Đó là sự khác biệt về quan điểm đối với các hợp đồng đã ký và mọi việc sẽ diễn ra đúng trình tự".

F1 tiến sát cột mốc doanh thu kỷ lục 4 tỷ USD

Giải đua xe Công thức 1 (F1) tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về tài chính dưới sự điều hành của Liberty Media. Báo cáo mới nhất cho thấy doanh thu thường niên của giải đấu đã tăng 14%, đạt mức 3,9 tỷ USD, chỉ còn cách mục tiêu 4 tỷ USD một khoảng cách ngắn.

Lợi nhuận hoạt động của F1 cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, từ 492 triệu USD trong năm tài chính 2024 lên 632 triệu USD trong năm 2025. Nhờ kết quả kinh doanh khả quan, khoản tiền phân bổ cho các đội đua cũng tăng thêm 11%, đạt mức 1,4 tỷ USD trước khi bước vào mùa giải 2026 đầy hứa hẹn.