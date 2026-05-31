Djokovic và sai lầm chiến thuật dẫn đến thất bại tại Roland Garros 2026 Huyền thoại John McEnroe cho rằng quyết định thi đấu vào ban ngày là sai lầm chí mạng khiến Novak Djokovic bị Joao Fonseca loại sớm; Coco Gauff dừng bước ở vòng 3.

Giấc mơ chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 của Novak Djokovic đã chính thức khép lại tại Roland Garros 2026 sau thất bại trước tay vợt trẻ Joao Fonseca. Trận thua này không chỉ gây sốc về mặt tỷ số mà còn để lại nhiều dấu hỏi về quyết định chiến thuật của tay vợt người Serbia trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng.

Phân tích sai lầm chiến thuật của Novak Djokovic

Bình luận trên kênh TNT Sports, huyền thoại quần vợt John McEnroe đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước lựa chọn khung giờ thi đấu của Djokovic. Theo McEnroe, việc tay vợt 39 tuổi yêu cầu thi đấu vào ban ngày dưới cái nắng gay gắt là một quyết định thiếu hợp lý khi phải đối đầu với một đối thủ trẻ khỏe và đầy khát khao như Fonseca.

Djokovic có chọn lựa sai lầm ở Roland Garros 2026

"Tôi khá ngạc nhiên khi Djokovic được cho là đã yêu cầu thi đấu vào ban ngày. Đó là một canh bạc mạo hiểm khi bạn đã ở tuổi 39 và phải đối mặt với thử thách từ một chàng trai trẻ chỉ bằng nửa tuổi mình," McEnroe phân tích. Dù Djokovic vốn nổi tiếng với khả năng chịu nhiệt tốt, nhưng việc vắt kiệt thể lực trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã không mang lại lợi thế như kỳ vọng, dẫn đến sự hụt hơi trong các thời điểm quyết định.

Coco Gauff trở thành cựu vương, Toni Nadal hiến kế cho Sinner

Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở nội dung đơn nữ khi đương kim vô địch Coco Gauff chính thức bị loại bởi Anastasia Potapova với tỷ số 4-6, 7-6 (7-1), 6-4 tại vòng 3. Tay vợt người Mỹ thừa nhận đối thủ đã có một trận đấu xuất sắc hơn, trong khi bản thân cô bỏ lỡ nhiều cơ hội then chốt tương tự như thất bại tại Rome Open trước đó.

Trong một diễn biến khác, ông Toni Nadal – chú và là cựu huấn luyện viên của Rafael Nadal – đã đưa ra lời khuyên cho Jannik Sinner sau khi tay vợt này bị loại sớm. Ông nhấn mạnh rằng Sinner cần nhanh chóng vượt qua cú sốc tâm lý để hướng tới mục tiêu lớn tiếp theo là Wimbledon. Theo Toni Nadal, việc nghỉ ngơi hợp lý và giữ vững tinh thần là chìa khóa để Sinner lấy lại phong độ đỉnh cao.

Sự kiện UFC Freedom 250 đối mặt rủi ro thời tiết

Không chỉ quần vợt, sự kiện võ thuật UFC Freedom 250 dự kiến tổ chức ngoài trời tại Nhà Trắng cũng đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Bình luận viên Joe Rogan đã bày tỏ sự quan ngại về việc tổ chức thi đấu trong môi trường không kiểm soát nhiệt độ.

Rogan khẳng định: "Trời nóng kinh khủng và bạn không thể cạnh tranh ngôi vương một cách công bằng nhất ở môi trường như vậy. Sự kiện này cần được đưa vào nhà, nơi có hệ thống điều hòa đầy đủ để đảm bảo sức khỏe và phong độ cho các võ sĩ." Nhìn chung, điều kiện thời tiết đang trở thành rào cản lớn đối với nhiều sự kiện thể thao lớn diễn ra trong giai đoạn này.