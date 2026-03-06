Djokovic và Swiatek trước cơ hội thiết lập kỷ lục vĩnh cửu tại Indian Wells 2026 Novak Djokovic và Iga Swiatek đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với cơ hội trở thành những tay vợt đầu tiên đạt cột mốc vô địch kỷ lục tại Indian Wells 2026.

Giải Indian Wells Open 2026 đang trở thành tâm điểm của làng quần vợt thế giới khi mở ra cơ hội đi vào lịch sử cho hai nhà vô địch Grand Slam lừng danh: Novak Djokovic và Iga Swiatek. Tại "Tennis Paradise", cả hai đều đang hướng tới những cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu lâu đời này.

Novak Djokovic và tham vọng độc tôn kỷ lục đơn nam

Ở tuổi 38, hạt giống số 3 Novak Djokovic không còn duy trì sự thống trị tuyệt đối tại Indian Wells như giai đoạn đỉnh cao. Thống kê cho thấy trong 5 lần tham dự gần nhất, tay vợt người Serbia chưa thể tiến sâu vào tới vòng tứ kết. Thậm chí, anh từng vắng mặt liên tiếp từ năm 2021 đến 2023.

Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử, Indian Wells vẫn luôn là "mảnh đất vàng" của Nole. Anh đăng quang lần đầu vào năm 2008 sau khi đánh bại Mardy Fish và tiếp tục hạ gục Rafael Nadal ở chung kết năm 2011. Giai đoạn rực rỡ nhất của anh là chuỗi hai năm liên tiếp vượt qua Roger Federer (2014, 2015) trước khi hoàn tất danh hiệu thứ năm vào năm 2016.

Djokovic và Swiatek hướng tới những cột mốc lịch sử mới tại Indian Wells 2026.

Hiện tại, Djokovic đang đồng giữ kỷ lục 5 lần vô địch đơn nam cùng với Roger Federer. Nếu nâng cao chiếc cúp vô địch vào năm 2026, anh sẽ chính thức vượt qua huyền thoại người Thụy Sĩ để trở thành tay vợt nam duy nhất trong lịch sử sở hữu 6 danh hiệu tại giải đấu này.

Iga Swiatek và nhiệm vụ phá bỏ lời nguyền 37 năm của WTA

Trong khi Djokovic nhắm tới kỷ lục tuyệt đối ở nội dung nam, Iga Swiatek lại đứng trước cơ hội làm điều chưa từng xảy ra suốt 37 năm tồn tại của nội dung nữ tại Indian Wells. Kể từ khi nội dung đơn nữ ra đời vào năm 1989, chưa có tay vợt nào giành được quá hai chức vô địch.

Tay vợt hạt giống số 2 người Ba Lan đã có hai lần đăng quang vào các năm 2022 và 2024. Với sự ổn định đáng nể trên mặt sân cứng California khi lọt vào bán kết trong 4 mùa liên tiếp gần đây, Swiatek đang được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế bế tắc này. Hiện cô đang đứng chung hàng với 10 huyền thoại từng hai lần lên ngôi như Martina Navratilova, Steffi Graf, Serena Williams hay Maria Sharapova.

Nếu đăng quang năm 2026, Swiatek sẽ trở thành tay vợt nữ đầu tiên trong lịch sử Indian Wells giành được 3 chức vô địch đơn nữ. Năm ngoái, cô từng ở rất gần cột mốc này nhưng đã phải dừng bước tại bán kết trước Mirra Andreeva, người sau đó đã lên ngôi vô địch.

Thử thách từ những thế lực trẻ

Dù cả Djokovic lẫn Swiatek đều bước vào giải đấu với vị thế ứng viên hàng đầu, hành trình của họ được dự báo sẽ vô cùng gian nan. Tại nội dung nam, sức trẻ và tham vọng từ Carlos Alcaraz hay Jannik Sinner đang tạo ra áp lực cực lớn lên các cựu binh.

Tương tự, nội dung nữ cũng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ nhóm tay vợt mới nổi, sẵn sàng ngăn cản Swiatek thiết lập kỷ lục mới. Những màn so tài tại Indian Wells 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi lịch sử quần vợt thế giới đang chờ đợi những trang viết mới.