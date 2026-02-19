Djokovic và tham vọng phá kỷ lục 54 năm của làng quần vợt ở tuổi 38 Ở tuổi 38, Novak Djokovic đang hướng tới mục tiêu kép: giành Grand Slam thứ 25 và vượt qua huyền thoại Ken Rosewall để trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất lịch sử.

Novak Djokovic đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại mùa giải 2026. Ở tuổi 38, tay vợt người Serbia không chỉ săn đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 25 để củng cố vị thế vĩ đại nhất mọi thời đại, mà còn đặt mục tiêu xô đổ một cột mốc đã tồn tại suốt 54 năm của làng quần vợt nam thế giới.

Thử thách từ kỷ lục của Ken Rosewall

Hiện tại, huyền thoại Ken Rosewall vẫn đang nắm giữ kỷ lục là tay vợt lớn tuổi nhất từng vô địch một giải Grand Slam đơn nam. Tại Australian Open 1972, ông đã đăng quang khi bước sang tuổi 37, 1 tháng và 24 ngày. Đây được coi là một cột mốc cực kỳ khó chinh phục trong kỷ nguyên quần vợt hiện đại, nơi cường độ thi đấu và yêu cầu về thể lực ngày càng khắc nghiệt.

Trước đó một năm, Rosewall cũng từng vô địch Australian Open 1971 ở tuổi 36. Sự bền bỉ của tượng đài người Australia đã trở thành chuẩn mực suốt hơn nửa thế kỷ. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, Djokovic đang có cơ hội thực tế để thiết lập một tiêu chuẩn mới nếu giành thêm bất kỳ danh hiệu lớn nào trong năm nay.

Cuộc đua bền bỉ của nhóm Big 3

Trong danh sách những nhà vô địch Grand Slam lớn tuổi nhất lịch sử, các thành viên của nhóm "Big 3" chiếm vị trí áp đảo. Roger Federer từng khiến thế giới ngả mũ khi vô địch Wimbledon 2017 ở tuổi 35. Một năm sau, tại Australian Open 2018, anh tiếp tục nâng cao chiếc cúp vô địch khi đã 36 tuổi, 5 tháng và 7 ngày, đánh dấu danh hiệu lớn cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của mình.

Rafael Nadal cũng không đứng ngoài cuộc đua này. "Vua đất nện" đã ghi dấu ấn đậm nét tại Roland Garros 2022, nơi anh giành Grand Slam thứ 22 khi đã 35 tuổi, 11 tháng và 19 ngày, vượt qua hàng loạt đối thủ trẻ khỏe trên mặt sân đất nện khắc nghiệt nhất thế giới.

Djokovic và giới hạn bị thách thức ở tuổi 38

Novak Djokovic đã xuất hiện hai lần trong nhóm những nhà vô địch lớn tuổi nhất. Năm 2023, anh vô địch Roland Garros ở tuổi 36 và chỉ vài tháng sau đó tiếp tục đăng quang tại US Open khi 36 tuổi, 3 tháng và 6 ngày. Hiện tại, dù chưa thể lên ngôi tại Australian Open 2026, nhưng cơ hội để "The Djoker" viết lại lịch sử vẫn còn nguyên vẹn tại các giải đấu sắp tới.

Khác với các đối thủ cùng thời, Djokovic vẫn đang duy trì nền tảng thể lực và lối chơi trực tiếp thách thức các tài năng trẻ ở đỉnh cao nhất. Việc anh hướng tới các danh hiệu tại Roland Garros, Wimbledon và US Open 2026 không chỉ mang ý nghĩa về mặt con số 25, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về việc phá vỡ mọi quan niệm truyền thống về giới hạn tuổi tác trong quần vợt chuyên nghiệp.