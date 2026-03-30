Djokovic vắng mặt tại Monte Carlo, Max Verstappen bỏ ngỏ tương lai tại F1 Novak Djokovic tiếp tục rút lui khỏi các giải đấu lớn giữa tin đồn giải nghệ, trong khi nhà vô địch F1 Max Verstappen bày tỏ sự không hài lòng với các quy định mới của FIA.

Tương lai của Novak Djokovic đang trở thành tâm điểm của làng quần vợt thế giới khi tay vợt người Serbia liên tiếp rút lui khỏi các giải đấu quan trọng. Sau khi vắng mặt tại Miami Open, Djokovic tiếp tục xác nhận sẽ không tham dự Monte Carlo Masters khởi tranh vào đầu tháng 4 tới.

Djokovic và kế hoạch thi đấu đến năm 2028

Dù liên tục nghỉ thi đấu, những thông tin từ đội ngũ huấn luyện cũ cho thấy chủ nhân của 24 Grand Slam vẫn chưa sẵn sàng dừng lại. Cựu HLV Goran Ivanisevic tiết lộ rằng Djokovic có khả năng sẽ tiếp tục duy trì sự nghiệp cho đến kỳ Olympic 2028 tại Los Angeles. Đây là mục tiêu đầy tham vọng đối với tay vợt hiện đã 38 tuổi.

Djokovic liên tục nghỉ thi đấu

Trước đó, phong độ của tay vợt số 1 thế giới có dấu hiệu bất ổn khi anh dừng bước sớm ở vòng 4 Indian Wells trước đối thủ Jack Draper. Ban tổ chức Monte Carlo Masters đã chính thức xác nhận việc anh rút lui và gửi lời chúc tay vợt người Serbia sớm hồi phục để trở lại sân đấu chuyên nghiệp.

Sabalenka hoàn tất cú đúp Sunshine Double trong tranh cãi

Tại nội dung nữ, Aryna Sabalenka đã bảo vệ thành công danh hiệu Miami Open sau chiến thắng 6-2, 4-6, 6-3 trong trận chung kết kịch tính. Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu lại nằm ở những phản ứng gay gắt của tay vợt này trên sân. Cựu vô địch Wimbledon Marion Bartoli tiết lộ Sabalenka đã tỏ thái độ khó chịu với em trai của Coco Gauff vì cho rằng người này cổ vũ quá ồn ào.

Không dừng lại ở đó, tay vợt số 1 thế giới còn bị phạt lỗi ngôn ngữ sau khi phản ứng với một khán giả làm gián đoạn trận đấu. Dù đã lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn thiếu kiềm chế, Sabalenka vẫn ghi dấu ấn chuyên môn đậm nét khi hoàn tất cú đúp Sunshine Double danh giá.

Max Verstappen chỉ trích luật mới của FIA

Trên đường đua tốc độ, nhà vô địch thế giới F1 Max Verstappen thừa nhận đang cân nhắc nghiêm túc về tương lai tại giải đấu. Sau khởi đầu mùa giải 2026 không như ý cùng Red Bull Racing, tay đua 28 tuổi bày tỏ sự thất vọng với các quy định mới từ FIA, đặc biệt là các thay đổi liên quan đến hệ thống động cơ.

Tại chặng đua GP Nhật Bản vừa qua, Verstappen chỉ về đích ở vị trí thứ 8 dù là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trả lời phỏng vấn BBC Sport, Verstappen khẳng định anh "không còn tận hưởng cuộc chơi" khi các yếu tố kỹ thuật mới đang làm giảm đi tính hấp dẫn của môn thể thao này.

Dana White bác bỏ tin đồn về Jon Jones

Trong một diễn biến khác tại UFC, Chủ tịch Dana White đã lên tiếng dập tắt những đồn đoán xung quanh võ sĩ Jon Jones. Ông White tỏ rõ sự bức xúc khi truyền thông liên tục đặt câu hỏi về khả năng Jones tham gia sự kiện tại Nhà Trắng hoặc nhận lời đề nghị 15 triệu USD để đối đầu với Alex Pereira.

Chủ tịch UFC khẳng định Jon Jones không nằm trong kế hoạch thi đấu sắp tới do thiếu tính ổn định. Dù đánh giá Jones là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử, Dana White nhấn mạnh rằng tiêu chí lựa chọn cặp đấu hiện nay của giải đấu đặt tính đáng tin cậy và sự sẵn sàng lên hàng đầu.