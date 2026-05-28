Djokovic vượt kỷ lục Federer tại Roland Garros: Đỉnh cao và nỗi lo thể lực ở tuổi 39 Đánh bại Valentin Royer để lập kỷ lục thi đấu nhiều nhất lịch sử Grand Slam, Novak Djokovic đồng thời phát đi tín hiệu cảnh báo về tình trạng thể lực suy giảm.

Novak Djokovic vừa chính thức vượt qua Roger Federer để trở thành tay vợt nam thi đấu nhiều trận nhất lịch sử tại một giải Grand Slam đơn lẻ. Tuy nhiên, đằng sau chiến thắng 4 set trước Valentin Royer tại vòng 2 Roland Garros 2026 là những dấu hiệu báo động về giới hạn chịu đựng của huyền thoại đã bước sang tuổi 39.

Thiết lập những cột mốc lịch sử mới

Sau 3 giờ 28 phút thi đấu dưới cái nóng khắc nghiệt của Paris, Djokovic đã khuất phục tay vợt chủ nhà Valentin Royer với tỷ số 6-3, 6-2, 6-7(9), 6-3. Kết quả này không chỉ đưa anh vào vòng 3 mà còn giúp tay vợt người Serbia độc chiếm hàng loạt kỷ lục thế giới:

120 trận đấu tại Roland Garros: Vượt qua kỷ lục 119 trận tại Wimbledon của Roger Federer để trở thành tay vợt nam thi đấu nhiều trận nhất tại một giải Grand Slam duy nhất.

Vượt qua kỷ lục 119 trận tại Wimbledon của Roger Federer để trở thành tay vợt nam thi đấu nhiều trận nhất tại một giải Grand Slam duy nhất. 82 lần tham dự vòng chính Grand Slam: Vượt qua Federer và Feliciano Lopez (81 lần) để trở thành người dẫn đầu lịch sử.

Vượt qua Federer và Feliciano Lopez (81 lần) để trở thành người dẫn đầu lịch sử. Chuỗi 30 trận bất bại trước các tay vợt Pháp: Tiếp tục duy trì sự thống trị tuyệt đối trước các đại diện nước chủ nhà.

Với chiến thắng mới nhất, Djokovic phá thêm 1 kỷ lục của Federer

Dấu hiệu hụt hơi của nhà đương kim vô địch

Dù chiến thắng, màn trình diễn của hạt giống số 3 để lại nhiều nỗi lo cho người hâm mộ. Djokovic phạm tới 9 lỗi giao bóng kép, một con số cao bất thường phản ánh cảm giác bóng không tốt, có thể do ảnh hưởng từ chấn thương vai trước giải. Anh cũng bỏ lỡ cơ hội kết thúc sớm trận đấu trong set 3 dù đã hai lần giành break dẫn trước.

Đáng chú ý, Djokovic đã có lời thỉnh cầu chưa từng có tiền lệ với ban tổ chức Roland Garros. Anh yêu cầu được xếp lịch thi đấu vào ban ngày (Day Session) thay vì các trận đêm muộn (Night Session). Tay vợt 39 tuổi thừa nhận cơ thể anh không còn đủ khả năng hồi phục nhanh chóng nếu phải thi đấu đến 2-3 giờ sáng như trước đây.

Djokovic khiến fan của anh lo lắng khi mắc tới 9 lỗi giao bóng kép ở trận đấu vừa qua

Bản lĩnh sinh tồn và chiến thuật thực dụng

Trong bối cảnh thể lực suy giảm, Djokovic đã vận dụng bộ não thiên tài để bù đắp. Thay vì đua sức trong những cú giao bóng sấm sét, anh chủ động điều bóng sâu về hai góc sân, kéo đối thủ vào những loạt bóng bền (rallies) trên 5 chạm để bào mòn sức trẻ của Royer. Chiến thuật này giúp anh tận dụng thành công 6/9 cơ hội bẻ giao bóng để định đoạt trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu, Djokovic không giấu sự mệt mỏi: "Tôi thực sự nhẹ nhõm khi trận đấu kết thúc. Dưới cái nóng này, cơ thể tôi bắt đầu có những phản ứng tiêu cực. Tôi đã tự làm khó mình ở set 3 khi chơi chùng xuống và không thể kết liễu trận đấu sớm hơn".

Sau Royer phía trước vẫn còn nhiều tay vợt trẻ sẵn sàng "bào mòn" sức mạnh của Nole

Thử thách tiếp theo của Djokovic sẽ càng khó khăn hơn khi anh phải đối mặt với Joao Fonseca tại vòng 3. Thần đồng 20 tuổi người Brazil được dự báo sẽ sử dụng lối chơi bùng nổ sức trẻ để tiếp tục kiểm tra giới hạn chịu đựng của huyền thoại người Serbia trên hành trình săn tìm danh hiệu Grand Slam thứ 25.