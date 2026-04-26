Độ bền quạt tản nhiệt Redmi K90 Max: Đạt 50,000 giờ hoạt động nhờ quy trình kiểm thử khắc nghiệt

Redmi K90 Max đánh dấu bước tiến mới của Xiaomi khi trở thành thiết bị đầu tiên trong dải sản phẩm được tích hợp trực tiếp quạt tản nhiệt chủ động vào thân máy. Giải pháp phần cứng này nhằm xử lý triệt để tình trạng suy giảm hiệu năng do quá nhiệt thường thấy trên các dòng điện thoại cấu hình cao. Để chứng minh độ tin cậy của linh kiện cơ học này, hãng đã thực hiện các bài kiểm tra tuổi thọ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn công nghiệp.

Quy trình kiểm thử linh kiện theo mô hình Arrhenius

Để xác định độ bền của quạt tản nhiệt mà không cần chờ đợi nhiều năm thực tế, các kỹ sư đã áp dụng mô hình toán học Arrhenius để đẩy nhanh quá trình lão hóa vật liệu. Bài thử nghiệm được thực hiện trên 56 mẫu linh kiện hoạt động liên tục trong 2,484 giờ tại môi trường nhiệt độ cao lên tới 70 độ C.

Kết quả cho thấy toàn bộ linh kiện vẫn duy trì được lưu lượng không khí và độ ồn trong ngưỡng tiêu chuẩn. Khi quy đổi sang điều kiện vận hành bình thường ở mức 40 độ C, hệ thống tản nhiệt này đạt tuổi thọ bền bỉ lên tới 50,000 giờ, vượt xa vòng đời trung bình của một chiếc điện thoại thông minh hiện nay.

Khả năng điều khiển thông minh và độ ồn thấp

Redmi đã công bố một báo cáo chi tiết về quy trình kiểm tra tuổi thọ linh kiện quạt tản nhiệt

Hệ thống làm mát trên Redmi K90 Max được đồng bộ sâu với hệ điều hành Xiaomi HyperOS, cho phép người dùng tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Dù hoạt động cơ học, quạt vẫn đảm bảo sự êm ái với mức độ tiếng ồn tối đa chỉ 32 dB. Người dùng có thể lựa chọn ba chế độ hoạt động chính:

Chế độ tĩnh lặng: Phù hợp cho môi trường cần sự yên tĩnh tuyệt đối hoặc sử dụng vào ban đêm.

Chế độ tốc độ cao: Tối ưu khả năng làm mát khi xử lý các tác vụ đồ họa nặng hoặc chơi game liên tục.

Chế độ thông minh: Tự động điều chỉnh tần số quạt dựa trên nhiệt độ thực tế thông qua kết nối HyperConnect.

Công nghệ sạc nhánh hỗ trợ duy trì hiệu suất

Bên cạnh quạt cơ học, Redmi K90 Max còn tích hợp công nghệ sạc nhánh (bypass charging) để tối ưu nhiệt độ. Khi pin đạt mức trên 40%, hệ thống sẽ chuyển hướng dòng điện trực tiếp đến bo mạch chủ thay vì nạp qua pin. Cơ chế này giúp loại bỏ nguồn nhiệt phát sinh từ quá trình sạc, từ đó bảo vệ tuổi thọ pin và ngăn chặn tình trạng tụt xung nhịp khi vừa cắm sạc vừa chơi game.

Việc kết hợp giữa tản nhiệt chủ động và quản lý năng lượng thông minh cho thấy nỗ lực của Redmi trong việc tạo ra một tiêu chuẩn phần cứng mới cho phân khúc điện thoại hiệu năng cao, giải quyết nỗi lo về độ bền của các linh kiện chuyển động bên trong thiết bị di động.