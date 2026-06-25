Đồ họa GTA 6 quá đẹp để là thật: Nghi vấn hình ảnh được chụp từ PC thay vì PS5 Phân tích từ Digital Foundry chỉ ra rằng các ảnh chụp màn hình mới nhất của GTA 6 sở hữu độ chi tiết vượt xa khả năng xử lý của các dòng console hiện tại như PS5 và Xbox.

Sau khi Rockstar Games công bố các thông tin về phiên bản đặt trước và mức giá, hãng cũng đồng thời đăng tải hàng loạt ảnh chụp màn hình (screenshot) mới của GTA 6. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh quá ấn tượng đã khiến cộng đồng công nghệ và các chuyên gia đồ họa đặt ra dấu hỏi lớn về thiết bị thực sự đứng sau những khung hình này.

Giới hạn phần cứng của PS5 và Xbox trước tham vọng của Rockstar

Các chuyên gia từ Digital Foundry, chuyên trang phân tích kỹ thuật phần cứng hàng đầu, nhận định rằng mức độ chi tiết trong các bức ảnh mới vượt quá khả năng xử lý thực tế của PlayStation 5 hoặc Xbox Series X. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở mật độ phản chiếu dò tia (ray-traced reflections) xuất hiện dày đặc trên các bề mặt.

Trong các bức ảnh, ánh sáng phản xạ từ mọi vật thể một cách chân thực, thay vì sử dụng kỹ thuật screen-space (phản chiếu không gian màn hình) vốn ít tốn tài nguyên hơn. Bên cạnh đó, việc xử lý chi tiết từng sợi tóc của nhân vật cũng là một tác vụ cực kỳ nặng nề đối với chip đồ họa của các hệ máy console hiện nay.

Hình ảnh du thuyền trong GTA 6 cho thấy khả năng xử lý phản chiếu ánh sáng ấn tượng.

Mặc dù hệ thống của Sony và Microsoft có thể xử lý các hiệu ứng này ở mức độ nhất định, nhưng tổng thể trình diễn trong các screenshot khiến Digital Foundry nghi ngờ chúng được chụp trực tiếp từ máy console. Nhóm chuyên gia lập luận rằng khó có khả năng đây là kết quả thời gian thực trên PS5, Xbox Series X, hay thậm chí là phiên bản PS5 Pro mạnh mẽ nhất sắp tới.

Thuật ngữ "Bullshots" và chiến lược hình ảnh của các studio game

Một giả thuyết khác được đưa ra là Rockstar đã tận dụng chế độ chụp ảnh (Photo Mode) trên console. Các công cụ này cho phép nhà phát triển tối ưu hóa hiệu ứng ánh sáng và kết xuất hình ảnh chất lượng cao hơn so với khi chơi thực tế. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đây là những gì game thủ thường gọi là "bullshots".

"Bullshots" là thuật ngữ chỉ những hình ảnh quảng cáo không đại diện cho trải nghiệm gameplay thời gian thực. Các studio thường chụp ảnh từ những bản dựng phát triển (development builds) trên máy tính để bàn (PC). Điều này cho phép họ trình diễn trò chơi ở độ phân giải gốc cực cao với các hiệu ứng dò tia không giới hạn mà không cần lo lắng về tốc độ khung hình (FPS).

Các chi tiết về ánh sáng và phản chiếu khiến giới chuyên gia nghi ngờ về nguồn gốc thiết bị chụp ảnh.

Trong trailer thứ hai, Rockstar từng xác nhận các phân cảnh được ghi lại từ máy PS5 cơ bản. Tuy nhiên, với bộ sưu tập ảnh chụp màn hình mới nhất, nguồn gốc phần cứng vẫn là một ẩn số. Các card đồ họa hàng đầu như NVIDIA GeForce RTX 5090 được cho là phù hợp hơn để đạt được mức độ chân thực như trong ảnh.

Kỳ vọng về phiên bản PC và chế độ hiệu năng trên Console

Mặc dù Rockstar vẫn chưa công bố ngày phát hành chính thức cho phiên bản PC, nhưng sự xuất hiện của những hình ảnh chất lượng cao này mang lại hy vọng về một bản port PC được tối ưu vượt trội. Ngược lại, ngay cả phiên bản PC trong tương lai cũng có thể phải cắt giảm bớt các hiệu ứng đồ họa để đảm bảo tính ổn định.

Đối với người dùng console, Rockstar vẫn chưa xác nhận các tùy chọn đồ họa cụ thể. Một số thông tin rò rỉ từ các nhà bán lẻ gần đây gợi ý về khả năng có chế độ hiệu năng 60 fps trên các nền tảng này. Tuy nhiên, nếu muốn giữ nguyên mức độ hình ảnh đỉnh cao như trong các screenshot mới nhất, hiệu suất chơi game chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, ngay cả trên hệ máy PS5 Pro.

Hiện tại, cộng đồng game thủ vẫn đang chờ đợi những xác nhận chính thức từ phía Rockstar Games về cấu hình yêu cầu cũng như các chế độ hiển thị chi tiết cho siêu phẩm được mong chờ nhất thập kỷ này.