Đỗ Hoàng Hên khao khát khoác áo tuyển Việt Nam sát cánh cùng Nguyễn Xuân Son Sau khi chính thức nhập tịch, tiền đạo Đỗ Hoàng Hên bày tỏ mong muốn mãnh liệt được cống hiến cho đội tuyển quốc gia và tái hợp người đồng đội cũ Nguyễn Xuân Son.

Đỗ Hoàng Hên (tên gốc Hendrio Araujo) đang đứng trước cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp tại dải đất hình chữ S. Sau khi chính thức trở thành công dân Việt Nam, tiền đạo 32 tuổi không ngần ngại bày tỏ khát khao được ra sân dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Với anh, việc khoác lên mình màu áo đỏ của đội tuyển quốc gia không chỉ là một mục tiêu nghề nghiệp, mà còn là giấc mơ để đền đáp tình cảm của người hâm mộ.

Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công tuyển Việt Nam. Cầu thủ này tự tin rằng lối chơi kỹ thuật, giàu tính đột biến và sự nhiệt huyết của mình hoàn toàn tương thích với triết lý bóng đá mà chiến lược gia người Hàn Quốc đang xây dựng.

Hoàng Hên và Xuân Son trong màu áo CLB Nam Định.

Mối liên kết đặc biệt với Nguyễn Xuân Son

Một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy Đỗ Hoàng Hên lên tuyển chính là cơ hội tái hợp với Nguyễn Xuân Son (Rafaelson). Cặp bài trùng này từng khuynh đảo V-League và đóng vai trò then chốt trong hành trình lên ngôi vô địch của CLB Nam Định. Sự thấu hiểu giữa cả hai đã đạt đến mức độ thượng thừa, điều mà Hoàng Hên tin rằng sẽ tạo nên sức mạnh tấn công đáng gờm cho đội tuyển quốc gia.

"Tôi và Xuân Son có mối quan hệ gắn kết đặc biệt. Trên sân, chúng tôi không cần nói, mà chỉ cần liếc nhìn nhau là đã hiểu phải làm gì. Ai chạy chỗ hút người, ai chuyền hay ai làm tường để người kia dứt điểm, tôi và Son đã rất hiểu nhau," tiền đạo gốc Brazil chia sẻ về sự ăn ý hiếm có với người đồng đội cũ.

Hành trình hòa nhập và lòng tri ân

Để có được quốc tịch Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ CLB Hà Nội. Việc anh chọn họ Đỗ là một cách để tri ân Chủ tịch Đỗ Vinh Quang, người đã tạo điều kiện tối đa cho anh trong quá trình nhập tịch. Cái tên "Hên" cũng được anh lựa chọn với hy vọng về những điều may mắn và thuận lợi trong chương mới của cuộc đời.

Sau 5 năm gắn bó với Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên đã thực sự coi nơi đây là quê hương thứ hai. Không chỉ dừng lại ở việc học tiếng Việt hay thuộc lòng quốc ca, anh còn thấm nhuần văn hóa bản địa, từ thói quen ăn uống với các món chay như phở, bún cho đến tình cảm gắn bó với con người nơi đây. Sự hòa nhập toàn diện này là nền tảng giúp anh duy trì phong độ ổn định và tư duy chơi bóng ngày càng hoàn thiện.

Mục tiêu trong năm 2026

Dù đã ở tuổi 32, Đỗ Hoàng Hên khẳng định anh đang ở độ chín nhất của sự nghiệp. Quá trình làm việc cùng cựu danh thủ Harry Kewell tại CLB Hà Nội đã giúp anh tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu và nâng tầm tư duy chiến thuật. Trong năm 2026, tiền đạo này đặt ra hai mục tiêu then chốt: giúp CLB Hà Nội tìm lại vị thế đỉnh cao tại V-League và sớm nhận được lệnh triệu tập từ ban huấn luyện đội tuyển quốc gia.

Cái Tết năm 2026 sẽ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết đối với Đỗ Hoàng Hên, khi đây là lần đầu tiên anh đón năm mới với tư cách là một công dân Việt Nam thực thụ. Đây không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là lời cam kết gắn bó lâu dài của một tài năng bóng đá muốn cống hiến hết mình cho sự phát triển của thể thao nước nhà.