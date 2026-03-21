Đỗ Hoàng Hên lần đầu tập trung cùng ĐT Việt Nam: 'Hạnh phúc sau thời gian dài chờ đợi' Tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên bày tỏ niềm tự hào và quyết tâm cống hiến trong buổi tập đầu tiên cùng tuyển Việt Nam chiều 21/3, sẵn sàng kết hợp cùng Xuân Son.

Chiều 21/3, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã có buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Chia sẻ với truyền thông, cầu thủ nhập tịch thuộc biên chế Hà Nội FC khẳng định sự tự hào và quyết tâm cống hiến sau thời gian dài chờ đợi cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

Hoàng Hên hạnh phúc khi được triệu tập lên tuyển.

Khát khao cống hiến sau thời gian dài chờ đợi

Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên tại đợt tập trung FIFA Days tháng 3 thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Là một trong những cầu thủ nhập tịch nhận được kỳ vọng cao nhất, tiền vệ này không giấu được sự xúc động khi chính thức góp mặt trong danh sách triệu tập của thầy trò ông Kim Sang-sik.

Bày tỏ về khoảnh khắc đặc biệt này, ngôi sao của đội bóng Thủ đô chia sẻ: “Hên rất vui khi biết mình có tên trong danh sách ĐT Việt Nam, Hên đã đợi quá lâu rồi. Hên rất yêu Việt Nam và bây giờ khi có cơ hội thi đấu, Hên thấy rất tự hào, dù có chút áp lực”.

Sự kỳ vọng vào bộ đôi nhập tịch Hoàng Hên - Xuân Son

Bên cạnh phong độ cá nhân, giới chuyên môn đặc biệt quan tâm đến khả năng phối hợp giữa Đỗ Hoàng Hên và một ngôi sao nhập tịch khác là Xuân Son. Cả hai được dự báo sẽ trở thành những nhân tố quan trọng giúp gia tăng sức mạnh và tính đột biến cho lối chơi của tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên khẳng định anh và Xuân Son đã có sự thấu hiểu từ trước và chủ động trao đổi để tìm tiếng nói chung trên sân: “Chúng tôi hiểu nhau, Hên biết Son, cả hai đá cùng nhau lâu rồi. Bây giờ mỗi người một đội nhưng một khi đã lên ĐTQG thì sẽ cùng nhau cố gắng. Hên đã nói chuyện với Xuân Son, cả hai sẽ cùng nhau nỗ lực tốt nhất”.

Với kinh nghiệm dày dạn tại sân chơi quốc nội, sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa của Việt Nam trở nên biến hóa hơn. Buổi tập chiều nay đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình mới của tiền vệ này trong màu áo đại diện quốc gia, hướng tới các mục tiêu quan trọng trong năm 2026.