Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp giúp Hà Nội FC hạ CAHN, gửi 'chiến thư' tới HLV Kim Sang-sik Tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của CAHN, Đỗ Hoàng Hên công khai tham vọng lọt vào mắt xanh của HLV trưởng ĐT Việt Nam Kim Sang-sik.

Trong trận cầu tâm điểm tối ngày 8/3, Hà Nội FC đã tạo nên một cú sốc thực sự khi quật ngã đội đầu bảng CAHN, qua đó chính thức chấm dứt mạch 13 trận bất bại liên tiếp của đối thủ. Nhân vật chính trong chiến tích này không ai khác chính là Đỗ Hoàng Hên, người đã có một đêm diễn thăng hoa với cú đúp bàn thắng đầy đẳng cấp.

Hoàng Hên gửi thông điệp đến HLV Kim Sang-sik.

Bản lĩnh trong trận Derby thủ đô

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, CAHN là đội chủ động kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi. Tuy nhiên, Hà Nội FC mới là đội cho thấy sự thực dụng và hiệu quả tối đa. Đỗ Hoàng Hên đã trở thành "cơn ác mộng" thực sự của hàng thủ áo đỏ khi khai thác triệt để các khoảng trống.

Bàn mở tỷ số đến từ một tình huống xử lý tinh tế trong hiệp một, khi Hoàng Hên tung cú dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc đánh bại thủ thành Nguyễn Filip. Sang hiệp hai, sự điềm tĩnh của tiền đạo số 11 tiếp tục được thể hiện trên chấm phạt đền, giúp đội bóng áo tím nhân đôi cách biệt và trực tiếp định đoạt số phận trận đấu.

Sự hài lòng của Harry Kewell và tham vọng ĐTQG

Chứng kiến màn trình diễn của học trò, HLV trưởng Harry Kewell không giấu nổi sự tự hào. Cựu danh thủ Ngoại hạng Anh nhấn mạnh rằng Hoàng Hên không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn mà còn là mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về mặt pressing và hỗ trợ phòng ngự.

Đáng chú ý, ngay sau trận đấu, ngôi sao sinh năm 1994 đã trực tiếp bày tỏ khao khát được khoác áo ĐT Việt Nam. Đây được xem là lời khẳng định đanh thép gửi tới HLV trưởng Kim Sang-sik trong bối cảnh ĐTQG đang tìm kiếm những nhân tố mới có phong độ cao.

"Cảm xúc của tôi lúc này thực sự tuyệt vời. Ngay từ đầu, toàn đội đã ý thức được tầm quan trọng của trận cầu đinh này. Thật tự hào khi tôi có thể đóng góp một cú đúp vào thành quả chung. Khát khao lớn nhất của tôi là lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang-sik. Nếu vinh dự được gọi lên ĐTQG Việt Nam, tôi chắc chắn sẽ cháy hết mình", Hoàng Hên chia sẻ sau trận.

Cục diện bảng xếp hạng

Thắng lợi quan trọng này không chỉ giúp Hà Nội FC chặn đứng đối thủ kình địch mà còn giúp họ tích lũy được 24 điểm, chính thức vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Với phong độ hiện tại, đội bóng Thủ đô đang dần trở lại cuộc đua vô địch, trong khi cá nhân Đỗ Hoàng Hên đang tự mở ra cánh cửa trở lại đội tuyển quốc gia nhờ sự ổn định và bản lĩnh trong các trận cầu lớn.