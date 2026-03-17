Đỗ Hoàng Hên lên tuyển Việt Nam: Chìa khóa vàng giải phóng sát thủ Nguyễn Xuân Son Sự xuất hiện của tân binh Đỗ Hoàng Hên trong danh sách triệu tập tháng 3 hứa hẹn tái hiện bộ đôi "hủy diệt" cùng Nguyễn Xuân Son, giải bài toán hàng công cho HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik vừa chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho đợt hội quân FIFA Days tháng 3. Trong số những gương mặt kỳ cựu, sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ đổ dồn vào tân binh Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo). Đây không chỉ là một sự bổ sung nhân sự đơn thuần, mà còn là nước đi chiến lược nhằm tái hợp cặp bài trùng lợi hại nhất lịch sử V.League trong màu áo quốc gia.

Hoàng Hên góp mặt ở đợt hội quân tháng 3 của tuyển Việt Nam.

Hành trình kiên nhẫn và đẳng cấp của một nhạc trưởng

Khác với người đồng đội cũ tại Thép Xanh Nam Định là Nguyễn Xuân Son – người đã sớm tận hưởng vinh quang cùng chức vô địch ASEAN Cup 2024, Đỗ Hoàng Hên đã trải qua một hành trình kiên nhẫn hơn. Chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 10/2025, tiền vệ sinh năm 1994 là thành quả của 5 năm bền bỉ cống hiến, từ Bình Định cho đến khi rực sáng tại chảo lửa Thiên Trường.

Tại CLB Hà Nội, Đỗ Hoàng Hên đã chứng minh đẳng cấp của một cầu thủ từng tu nghiệp tại lò La Masia danh tiếng. Dù mới đủ điều kiện ra sân từ vòng 7 V.League mùa này với tư cách nội binh, anh đã ngay lập tức để lại dấu ấn đậm nét với 6 bàn thắng và 4 đường kiến tạo chỉ sau 10 trận. Hiệu suất in dấu giày vào một bàn thắng mỗi trận là minh chứng cho tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng điều tiết nhịp độ thượng thặng của tiền vệ gốc Brazil.

Chìa khóa giải phóng bản năng của Nguyễn Xuân Son

Giá trị cốt lõi lớn nhất mà Đỗ Hoàng Hên mang lại cho đội tuyển Việt Nam lúc này chính là khả năng đánh thức "cỗ máy ghi bàn" Nguyễn Xuân Son. Sau giai đoạn dính chấn thương, Xuân Son đang trải qua những ngày tháng khó khăn tại V.League khi các pha dứt điểm mất đi sự sắc lẹm vốn có. Nỗi ám ảnh lớn nhất của một số 9 điển hình là sự cô độc trên hàng công, và Hoàng Hên chính là người có thể xóa tan điều đó.

Bộ đôi Son - Hên trong màu áo Nam Định.

Mùa giải 2023/2024, bộ đôi Son – Hên đã tạo nên một sự liên kết mang tính thần giao cách cảm. Đỗ Hoàng Hên, với nhãn quan nhạy bén và cái chân trái ma thuật, luôn biết cách đặt Xuân Son vào những vị trí thuận lợi nhất. Sự hiện diện của tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC sẽ tạo ra những khoảng trống chết người, giúp Son thoát khỏi sự kiềm tỏa của các hậu vệ đối phương.

Thử thách từ Malaysia và diện mạo mới của tuyển Việt Nam

Trận đại chiến sắp tới với đội tuyển Malaysia sẽ là bài kiểm tra hạng nặng cho sự kết hợp này. Trước một đối thủ thiên về thể lực và lối chơi áp sát rát, bản lĩnh của những cầu thủ nhập tịch như Son và Hên sẽ là điểm tựa quan trọng. Sự hòa quyện giữa tinh thần chiến đấu của các nội binh và kỹ thuật Samba thấm đẫm tâm hồn Việt đang phác họa nên một diện mạo đầy sức sống cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Người hâm mộ đang kỳ vọng vào những ánh mắt hiểu ý và những pha phối hợp thăng hoa dưới ánh đèn sân vận động trong đêm chạm trán Malaysia. Sự tái hợp của Son và Hên không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là biểu tượng cho khát vọng đổi mới và vươn tầm của bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực.