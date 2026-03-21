Đỗ Hoàng Hên rực cháy trong buổi tập đầu cùng ĐT Việt Nam, quyết tâm hạ Malaysia Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên gây ấn tượng mạnh với HLV Kim Sang-sik bằng sự hòa nhập thần tốc. Dẫu vậy, ĐT Việt Nam đang lo lắng với chấn thương của Nguyễn Xuân Son.

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên vừa có màn ra mắt đầy hứa hẹn trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Dù là "tân binh", ngôi sao thuộc biên chế CLB Hà Nội đã lập tức khẳng định giá trị bằng nguồn năng lượng dồi dào và tư duy chiến thuật nhạy bén.

Hoàng Hên khao khát đánh bại Malaysia.

Sự hòa nhập thần tốc của nhân tố mới

Bước vào giáo án cường độ cao của ban huấn luyện, Đỗ Hoàng Hên không hề cho thấy sự bỡ ngỡ. Ngược lại, anh nuốt trọn các bài vận động và phối hợp nhóm một cách linh hoạt. Sự xông xáo của cựu tiền vệ Nam Định không chỉ giúp anh ghi điểm trong mắt ông Kim Sang-sik mà còn khuấy động không khí hứng khởi cho toàn đội.

Đáng chú ý, khả năng kết nối giữa Hoàng Hên và các đồng đội kỳ cựu diễn ra rất tự nhiên. Sự chủ động trong di chuyển và tư duy chiến thuật nhạy bén giúp anh nhanh chóng bắt nhịp với hệ thống chiến thuật mà ban huấn luyện đang xây dựng cho đợt tập trung tháng 3 này.

Động lực từ gia đình và mục tiêu hạ gục Malaysia

Chia sẻ về cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, Hoàng Hên xúc động cho biết gia đình chính là điểm tựa lớn nhất. Anh đã ngay lập tức báo tin vui cho mẹ và vợ khi nhận được quyết định triệu tập. HLV Kim Sang-sik cũng dành sự tin tưởng khi động viên anh hãy cứ giữ tâm lý thoải mái và nỗ lực hết mình trên sân cỏ.

Hướng tới hai trận đấu quốc tế sắp tới, tiền vệ này không giấu giếm tham vọng đóng góp vào lối chơi chung của đội tuyển. "Toàn đội đang hướng tới kết quả tốt nhất. Cá nhân tôi luôn khao khát được góp sức để đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Bangladesh và đặc biệt là đánh bại Malaysia", Hoàng Hên khẳng định.

Nỗi lo từ chấn thương của Nguyễn Xuân Son

Mặc dù sự xuất hiện của Hoàng Hên mang lại tín hiệu tích cực, đội tuyển Việt Nam vẫn phải đối mặt với khó khăn về nhân sự. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã không thể hoàn thành trọn vẹn buổi tập đầu tiên do dính phải một chấn thương chưa rõ mức độ.

Việc thiếu vắng Xuân Son trong các bài tập chiến thuật quan trọng có thể ảnh hưởng đến phương án tấn công của HLV Kim Sang-sik trong thời gian tới. Hiện tại, đội ngũ y tế đang theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo này để có những đánh giá cụ thể trước khi bước vào loạt trận chính thức.