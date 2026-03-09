Đỗ Hoàng Hên rực sáng: Lời giải cho hàng công ĐT Việt Nam của HLV Kim Sang-sik? Với 6 bàn thắng sau 9 trận và cú đúp đẳng cấp vào lưới CAHN, Đỗ Hoàng Hên đang chứng minh mình là nhân tố đột biến mà HLV Kim Sang-sik cần cho chiến dịch vòng loại.

Ghi 6 bàn thắng sau 9 vòng đấu và vừa trực tiếp chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của CAHN, Đỗ Hoàng Hên đang trở thành cái tên gây sốt nhất tại V.League. Trong bối cảnh hàng công ĐT Việt Nam đang cần sự tươi mới, phong độ bùng nổ của tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến HLV Kim Sang-sik.

Hoàng Hên sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam.

Bản lĩnh trong những trận cầu lớn

Để đánh giá năng lực thực sự của một ngôi sao, hãy nhìn vào cách họ tỏa sáng trong những trận Derby đầy áp lực. Trước một hàng phòng ngự vững chãi của CAHN được chỉ huy bởi thủ thành Nguyễn Filip, Đỗ Hoàng Hên đã biến sân cỏ thành sàn diễn cá nhân. Phút 27, anh thực hiện nhịp di chuyển xé toang bẫy việt vị trước khi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số.

Sự điềm tĩnh của cầu thủ này còn được thể hiện rõ nét ở phút 75 trên chấm phạt đền. Cú đá quyết đoán không cho đối phương cơ hội cản phá đã khẳng định tâm lý vững vàng của một tay săn bàn thượng hạng. HLV Harry Kewell không giấu nổi sự tự hào khi nhận xét về học trò: "Cậu ấy làm những công việc khó nhất, chạy không biết mệt mỏi và đóng vai trò tối quan trọng của sa bàn chiến thuật".

Không chỉ là một cầu thủ ghi bàn, Hoàng Hên còn là một mắt xích quan trọng trong hệ thống pressing tầm cao. Khả năng di chuyển không bóng và hỗ trợ phòng ngự từ xa của anh đáp ứng hoàn hảo những yêu cầu khắt khe của bóng đá hiện đại.

Sức mạnh từ những con số thống kê

Những con số không biết nói dối về tầm ảnh hưởng của tiền vệ mang dòng máu nhập tịch này. Sau 9 lần ra sân tại V.League 2025/26, Hoàng Hên đã bỏ túi 6 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo. Hiệu suất in dấu giày vào trung bình 1 bàn thắng mỗi trận là con số mơ ước với bất kỳ tiền đạo nội nào ở thời điểm hiện tại.

Nếu đặt lên bàn cân so sánh với Nguyễn Xuân Son – chân sút nhập tịch đang chật vật tìm lại bản ngã với vỏn vẹn 1 bàn sau 5 trận lượt về – phong độ của Hoàng Hên mang tới sự yên tâm tuyệt đối. Anh không chỉ ghi bàn mà còn là đầu tàu kéo cả tập thể Hà Nội FC vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải.

Ngôi sao CLB Hà Nội đang thể hiện phong độ xuất sắc.

Cánh cửa ĐTQG đang rộng mở

Sự hiện diện của HLV Kim Sang-sik trên khán đài trong chiến thắng của Hà Nội FC chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang tích cực sàng lọc nhân sự cho trận đấu mang tính chất "sinh tử" với Malaysia vào ngày 31/3 tới. Với tốc độ, tư duy chiến thuật sắc bén và kỹ năng dứt điểm đa dạng, Đỗ Hoàng Hên đã nộp một bản hồ sơ không thể thuyết phục hơn.

Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ sinh năm 1994 không giấu giếm khát khao cống hiến: "Phía trước vẫn là chặng đường dài, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng. Khát khao lớn nhất của tôi là lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang-sik. Nếu vinh dự được gọi lên ĐTQG Việt Nam, tôi chắc chắn sẽ cháy hết mình".

Với những gì đã thể hiện, việc Đỗ Hoàng Hên khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Anh chính là mảnh ghép tiềm năng để giải quyết bài toán hiệu suất ghi bàn cho ĐT Việt Nam trong các chiến dịch quốc tế sắp tới.