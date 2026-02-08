Đỗ Hoàng Hên sẵn sàng khoác áo tuyển Việt Nam sau màn trình diễn thăng hoa tại Hà Nội FC Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên khẳng định đã sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam nếu được HLV Kim Sang-sik triệu tập sau chuỗi phong độ ấn tượng tại CLB Hà Nội.

Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) đang trở thành tâm điểm của dư luận sau những màn trình diễn thuyết phục tại V.League. Tiền vệ gốc Brazil vừa công khai bày tỏ khao khát được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, khẳng định bản thân đang ở trạng thái sung mãn nhất để cống hiến dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Nhân tố then chốt trong lối chơi của Hà Nội FC

Trong trận cầu tâm điểm tại vòng 13 V.League 1, Hà Nội FC đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hải Phòng trên sân vận động Hàng Đẫy. Đáng chú ý, Đỗ Hoàng Hên chính là linh hồn trong lối chơi của đội bóng Thủ đô dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell. Không chỉ trực tiếp ghi bàn, tiền vệ sinh năm 1994 còn thể hiện khả năng điều tiết trận đấu xuất sắc và hoạt động năng nổ ở khu vực giữa sân.

Đỗ Hoàng Hên tỏa sáng ở Hà Nội FC.

Sự tỏa sáng của Hoàng Hên đến đúng vào thời điểm tuyển Việt Nam đang cần những làn gió mới để gia tăng sức sáng tạo nơi hàng tiền vệ. Các thống kê chuyên môn của anh tại giải quốc nội luôn nằm trong nhóm dẫn đầu, đặc biệt là ở các chỉ số tạo cơ hội và dứt điểm hiểm hóc. Chia sẻ về pha lập công mới nhất, Hoàng Hên bày tỏ niềm hạnh phúc khi đóng góp vào chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết.

Sẵn sàng cho thử thách tại cấp độ đội tuyển

Trước sự quan tâm của truyền thông về khả năng lên tuyển, Đỗ Hoàng Hên không ngần ngại bày tỏ khao khát cháy bỏng. Anh khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể lực lẫn tâm lý để đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của môi trường đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này tin rằng sự am hiểu về bóng đá Việt Nam sau nhiều năm thi đấu sẽ giúp anh nhanh chóng hòa nhập.

Hoàng Hên thẳng thắn chia sẻ: "Tôi rất sẵn sàng. Nếu huấn luyện viên cần tôi giúp sức, tôi tin rằng mình có thể đóng góp bằng tất cả năng lực của mình. Tôi hy vọng có thể được gọi lên đội tuyển trong đợt tập trung sắp tới và sẵn lòng cống hiến cho Việt Nam nếu có cơ hội thi đấu".

Dưới sự huấn luyện của HLV Harry Kewell, Hoàng Hên đã cho thấy sự thích nghi hoàn hảo với tư duy chiến thuật hiện đại. Điều này hứa hẹn sẽ giúp anh dễ dàng khớp vào hệ thống mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng. Với thái độ chuyên nghiệp và khao khát rõ rệt, tiền vệ này hiện là ứng viên sáng giá cho suất cầu thủ nhập tịch, mang đến sự kết hợp giữa kỹ thuật Nam Mỹ và tinh thần chiến đấu bền bỉ cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.