Đỗ Hùng Dũng vắng mặt tại derby Thủ đô trong danh sách 9 cầu thủ bị treo giò vòng 14 V-League Vòng 14 V-League 2025/26 chứng kiến tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi 9 cầu thủ bị đình chỉ thi đấu, bao gồm đội trưởng Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội FC và các trụ cột từ CAHN, Viettel.

Vòng 14 V-League 2025/26 chuẩn bị khởi tranh với bài toán nhân sự nan giải dành cho nhiều đội bóng lớn. Theo thông báo chính thức từ Ban tổ chức, có tổng cộng 9 cầu thủ phải ngồi ngoài do án treo giò, trong đó tâm điểm dồn vào sự vắng mặt của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bên phía Hà Nội FC.

Hà Nội FC và Viettel sứt mẻ lực lượng trước thềm derby

Đội trưởng Hà Nội FC tiếp tục thụ án đình chỉ thi đấu sau tấm thẻ đỏ trực tiếp tại vòng 12. Tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Lê Nguyên Hoàng (SLNA) khiến Hùng Dũng bị VAR can thiệp và nhận án phạt nặng từ liên đoàn. Việc thiếu vắng nhân tố cầm nhịp quan trọng nhất ngay trận derby Thủ đô mang tới nỗi lo cực lớn cho người hâm mộ đội bóng áo trắng.

Đỗ Hùng Dũng nằm trong số các cầu thủ bị treo giò.

Bên kia chiến tuyến, đối thủ Viettel cũng không hề dư dả quân số. Đội bóng này chịu tổn thất khi thiếu vắng bộ đôi Wesley Nata và Nguyễn Văn Tú do đã tích lũy đủ 3 thẻ vàng. Cuộc đối đầu giữa hai đại diện Thủ đô vì thế kém trọn vẹn khi cả hai bên đều mất đi những trụ cột quan trọng nơi tuyến giữa.

Danh sách chi tiết 9 cầu thủ bị đình chỉ thi đấu

Trong danh sách 9 cái tên bị đình chỉ tại vòng đấu này, ngoài Đỗ Hùng Dũng còn có Vương Văn Huy (Sông Lam Nghệ An) vắng mặt do thẻ đỏ trực tiếp. Bảy cầu thủ còn lại rơi vào trường hợp nhận đủ định mức 3 thẻ vàng kể từ đầu mùa giải.

Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC)

(Hà Nội FC) Vương Văn Huy (Sông Lam Nghệ An)

(Sông Lam Nghệ An) Wesley Nata (Viettel)

(Viettel) Nguyễn Văn Tú (Viettel)

(Viettel) Stefan Mauk (CAHN)

(CAHN) Helerson (Hà Tĩnh)

(Hà Tĩnh) Võ Anh Quân (PVF-CAND)

(PVF-CAND) Abdurakhmanov (Thanh Hóa)

(Thanh Hóa) Makrillos Peter (TP.HCM)

Thử thách cho ngôi đầu của Công an Hà Nội

Đáng chú ý, đội đầu bảng Công an Hà Nội sẽ hành quân đến sân của Hoàng Anh Gia Lai mà không có sự phục vụ từ ngoại binh Stefan Mauk. Mặc dù đang vững vàng ngôi đầu với 32 điểm, việc thiếu hụt nhân sự trong bối cảnh các đối thủ bám đuổi như Ninh Bình hay Viettel đang áp sát đòi hỏi thầy trò HLV Mano Polking phải hết sức thận trọng.

Sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột tại vòng 14 dự báo sẽ tạo ra những xáo trộn đáng kể về mặt chiến thuật, buộc các huấn luyện viên phải đưa ra những phương án thay thế nhân sự tối ưu để duy trì mục tiêu trên bảng xếp hạng.