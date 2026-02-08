Đoàn Hải Quân lập siêu phẩm lá vàng rơi cứu Trường Tươi Đồng Nai trong ngày vắng Công Phượng Dù vắng Công Phượng, Trường Tươi Đồng Nai vẫn giữ vững ngôi đầu bảng sau trận hòa 1-1 trước Trẻ PVF-CAND nhờ cú đá phạt đẳng cấp của Đoàn Hải Quân ở phút 77.

Trường Tươi Đồng Nai đã bảo vệ thành công mạch bất bại và ngôi đầu bảng sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước Trẻ PVF-CAND tại vòng 9 giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Trong một ngày thiếu vắng ngôi sao Nguyễn Công Phượng, Đoàn Hải Quân đã sắm vai người hùng với một siêu phẩm đá phạt trực tiếp, giúp đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng ra về với 1 điểm quý giá.

Thử thách lớn khi thiếu vắng ngòi nổ Công Phượng

Chuyến hành quân đến sân của Trẻ PVF-CAND diễn ra trong bối cảnh đội khách gặp tổn thất lớn về nhân sự. Sự thiếu vắng của tiền đạo Nguyễn Công Phượng do chấn thương cùng tiền vệ trụ cột Lưu Tự Nhân đã khiến lối chơi của Trường Tươi Đồng Nai trở nên thiếu đột biến hơn so với các vòng đấu trước.

Dù sở hữu những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Lương Xuân Trường hay Sầm Ngọc Đức ở khu trung tuyến, đội đầu bảng vẫn gặp vô vàn khó khăn. Lối đá áp sát đầy nhiệt huyết và quyết liệt của dàn cầu thủ trẻ chủ nhà đã chia cắt hoàn toàn các sợi dây liên lạc giữa các tuyến của đội khách.

Trường Tươi Đồng Nai chia điểm với đội trẻ PVF-CAND.

Bước ngoặt phút 58 và khoảnh khắc tỏa sáng của Đoàn Hải Quân

Suốt hiệp một, những tình huống triển khai bóng từ hai biên của Dương Văn Khoa hay Lê Văn Sơn đều dễ dàng bị bẻ gãy. Thế bế tắc chỉ được phá vỡ ở phút 58 nhưng lại thuộc về đội chủ nhà. Từ một tình huống cố định bên cánh trái, Tiến Đỉnh bật cao đánh đầu hiểm hóc, khiến thủ thành kỳ cựu Bùi Tấn Trường phải vào lưới nhặt bóng.

Đối diện với nguy cơ nhận thất bại đầu mùa, HLV Nguyễn Việt Thắng lập tức thực hiện những điều chỉnh chiến thuật, tung Đoàn Hải Quân vào sân. Quyết định này đã mang lại hiệu quả tức thì ở phút 77. Từ điểm đá phạt sát hành lang cánh trái, Hải Quân thực hiện cú dứt điểm táo bạo đưa bóng đi theo quỹ đạo "lá vàng rơi" vô cùng khó chịu, rót thẳng vào góc xa khung thành làm ngỡ ngàng thủ môn Tống Đức An.

Đây đã là siêu phẩm thứ hai liên tiếp của Đoàn Hải Quân cho đội bóng mới, sau cú vô-lê đẹp mắt ở vòng đấu trước. Khoảnh khắc xuất thần này không chỉ giải cứu 1 điểm cho Trường Tươi Đồng Nai mà còn khẳng định chiều sâu đội hình của đội bóng này trong bối cảnh các trụ cột vắng mặt.

Củng cố ngôi đầu bảng

Trong những phút cuối trận, dù cả hai đội đều nỗ lực dâng cao tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng không có thêm pha lập công nào được ghi. Trận hòa này giúp Trường Tươi Đồng Nai nối dài mạch bất bại và bảo vệ vững chắc vị trí số một trên bảng tổng sắp với 21 điểm sau 9 vòng đấu.

Hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn gác đội xếp thứ hai là TP.HCM với khoảng cách 4 điểm. Kết quả này mang lại tâm lý thoải mái cho đội bóng miền Đông Nam Bộ trước khi các ngôi sao như Công Phượng có thể trở lại trong các vòng đấu tới.