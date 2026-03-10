Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ngày 3/10 tại ASIAD 20: Cầu mây bảo vệ ngôi vô địch Bước vào ngày thi đấu 3/10 tại ASIAD 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam góp mặt ở nhiều môn trọng điểm như cầu mây, golf và võ thuật sau khi đã giành được 2 tấm HCV.

Ngày 3/10, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu sôi động ở chặng cuối Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026). Các vận động viên Việt Nam tiếp tục tham gia tranh tài ở nhiều môn thi đấu gồm golf, cầu mây, JuJitsu, taekwondo, vật và bóng chuyền, trong đó tâm điểm chú ý đổ dồn vào đội tuyển cầu mây với mục tiêu bảo vệ ngôi hậu.

Cầu mây tiếp tục là niềm hy vọng vàng của Thể thao Việt Nam

Ở những ngày thi đấu trước đó, đội tuyển cầu mây đã thi đấu thăng hoa và đóng góp vào bảng vàng thành tích của đoàn. Bước sang ngày 3/10, các tuyển thủ tiếp tục ra sân với quyết tâm giữ vững vị thế hàng đầu châu lục. Cùng với cầu mây, các môn thế mạnh như võ thuật (JuJitsu, vật, taekwondo) cùng môn bóng chuyền và golf cũng đồng loạt bước vào các vòng đấu quan trọng.

Thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tính đến hết ngày 2/10

Tính đến hết ngày thi đấu 2/10, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 24 huy chương các loại, bao gồm 2 Huy chương Vàng (HCV), 3 Huy chương Bạc (HCB) và 19 Huy chương Đồng (HCĐ).

Loại huy chương Số lượng Vận động viên / Đội tuyển đạt thành tích Huy chương Vàng (HCV) 2 Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ)

Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (Cầu mây, đôi nữ)



Huy chương Bạc (HCB) 3 Đinh Văn Tâm (Wushu, tán thủ 56 kg nam)

Châu Ngọc Tuyết Sang (Taekwondo thực tế ảo)

Nguyễn Thị Tâm (Boxing)



Huy chương Đồng (HCĐ) 19 Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly

Teqball đôi nam nữ: Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi

Bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ): Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy

Dương Thúy Vi (Wushu, kiếm thuật + thương thuật)

Nguyễn Thị Thu Thủy (Wushu, tán thủ 60kg nữ)

Hứa Văn Đoàn (Wushu, tán thủ 60kg nam)

Nguyễn Khắc Kiên (Wushu, tán thủ 65kg nam)

Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (Rowing)

Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (Rowing)

Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (Rowing)

Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (Rowing)

Esports (Naraka: Bladepoint)

Esports (Liên minh huyền thoại)

Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (Điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp)

Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (Canoeing, Kayak đôi nữ 500m)

Cầu mây (Regu 3 nam)

Lưu Diễm Quỳnh (Boxing)





Quyết tâm bứt phá trong những ngày thi đấu cuối

Bước vào giai đoạn nước rút của ASIAD 2026, các vận động viên Việt Nam đang nỗ lực tối đa để gia tăng số lượng huy chương. Những nội dung thi đấu diễn ra trong ngày 3/10 hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài kịch tính, mở ra cơ hội cải thiện vị trí chung cuộc của Đoàn Thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp đại hội.