Đoàn Văn Hậu gia hạn 3 năm với CAHN, rạng rỡ bên Doãn Hải My sau sóng gió Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chính thức ký hợp đồng mới 3 năm với CLB CAHN. Sự kiện thu hút sự chú ý với sự đồng hành của Doãn Hải My giữa những tin đồn về đời tư gần đây.

Sáng ngày 16/4, Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức tổ chức lễ công bố gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột quan trọng. Tâm điểm của sự kiện đổ dồn vào hậu vệ Đoàn Văn Hậu khi anh đặt bút ký vào bản giao kèo mới có thời hạn 3 năm, cam kết tương lai dài hạn với đội bóng ngành Công an.

Sự ủng hộ từ gia đình giữa tâm điểm dư luận

Đáng chú ý, xuất hiện tại buổi lễ ký kết cùng Đoàn Văn Hậu là người vợ Doãn Hải My. Sự hiện diện của cô thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông trong bối cảnh cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vừa trải qua những ồn ào không đáng có trên mạng xã hội. Bất chấp những tin đồn xoay quanh việc nam cầu thủ sinh năm 1999 vướng cáo buộc thiếu chuẩn mực trong giao tiếp trực tuyến, Doãn Hải My vẫn chọn cách đồng hành và ủng hộ chồng một cách tinh tế.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu rạng rỡ trước ống kính.

Tại buổi lễ, Doãn Hải My xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, liên tục nở nụ cười và kề vai sát cánh bên Văn Hậu. Động thái này được giới quan sát đánh giá là cách đáp trả dư luận đầy khéo léo, khẳng định sự đồng lòng của cặp đôi trước những thử thách đời tư.

Lời cam kết sau giai đoạn chấn thương dai dẳng

Về mặt chuyên môn, việc gia hạn hợp đồng với Đoàn Văn Hậu là bước đi chiến lược của CAHN. Dù đã trải qua thời gian dài phải vật lộn với chấn thương và chưa thể đóng góp đều đặn trên sân cỏ, hậu vệ quê Thái Bình vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ban lãnh đạo đội bóng.

Chia sẻ về quyết định này, Đoàn Văn Hậu bày tỏ: "Trong suốt giai đoạn chấn thương dai dẳng, tôi đã luôn nhận được sự hỗ trợ, động viên từ lãnh đạo, huấn luyện viên và đồng đội. CAHN là một tập thể có chiến lược rõ ràng và tham vọng vươn tầm khu vực. Đó là lý do lớn nhất khiến tôi quyết định tiếp tục gắn bó".

Củng cố lực lượng cho tham vọng lớn

Không chỉ giữ chân thành công Đoàn Văn Hậu, CLB CAHN còn công bố gia hạn hợp đồng với nhiều cái tên nòng cốt khác nhằm duy trì sức mạnh đội hình. Những nhân tố quan trọng tiếp tục gắn bó với đội bóng bao gồm:

Trần Đình Trọng: Trung vệ dày dạn kinh nghiệm, chốt chặn tin cậy ở hàng phòng ngự.

Trung vệ dày dạn kinh nghiệm, chốt chặn tin cậy ở hàng phòng ngự. Lê Phạm Thành Long: Tiền vệ điều tiết lối chơi với khả năng chuyền bóng ấn tượng.

Tiền vệ điều tiết lối chơi với khả năng chuyền bóng ấn tượng. Alan Grafite: Tiền đạo chủ lực đóng vai trò quan trọng trong khâu ghi bàn.

Việc giữ chân thành công các trụ cột cho thấy quyết tâm của CAHN trong việc duy trì vị thế tại đấu trường quốc nội và hướng tới những mục tiêu cao hơn tại các giải đấu cấp châu lục trong tương lai.