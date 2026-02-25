Đoàn Văn Hậu lập siêu phẩm tại V-League và khát vọng trở lại Đội tuyển Việt Nam Sau thời gian dài điều trị chấn thương, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng đẳng cấp thế giới, gửi lời khẳng định mạnh mẽ tới HLV Kim Sang-sik.

Trận đá bù vòng 10 V-League 2025/26 diễn ra tối 24/2 tại sân vận động Hàng Đẫy đã chứng kiến khoảnh khắc bùng nổ của Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội (CAHN) không chỉ góp công vào chiến thắng ngược dòng 3-1 trước CLB Thanh Hóa mà còn gửi một thông điệp đanh thép về sự trở lại của mình sau giai đoạn khó khăn vì chấn thương.

Siêu phẩm khẳng định đẳng cấp từ phần sân nhà

Tình huống xoay chuyển cục diện trận đấu diễn ra khi các cầu thủ CAHN đang nỗ lực gia tăng sức ép. Tận dụng pha tranh chấp bóng quyết liệt của đồng đội ngay bên phần sân nhà, Đoàn Văn Hậu đã thực hiện một quyết định táo bạo. Từ khoảng cách rất xa, hậu vệ sinh năm 1999 tung cú dứt điểm đưa bóng đi thẳng vào khung thành đối phương trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ CLB Thanh Hóa.

Đồng đội chia vui với Văn Hậu sau siêu phẩm.

Bàn thắng không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn là minh chứng cho nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật cá nhân điêu luyện của hậu vệ này. Đây được xem là một trong những bàn thắng đẹp nhất tại V-League mùa giải năm nay, gợi nhớ lại những khoảnh khắc đỉnh cao của Văn Hậu trong màu áo các cấp độ đội tuyển quốc gia trước đây.

Khát khao tái xuất trong màu áo Đội tuyển Việt Nam

Chia sẻ sau màn trình diễn thăng hoa, Đoàn Văn Hậu xúc động bày tỏ sự kiên trì trong suốt thời gian dưỡng thương. Anh khẳng định bản thân luôn giữ vững tâm lý tích cực để sớm tìm lại cảm giác bóng tốt nhất trên sân cỏ. Niềm hạnh phúc của hậu vệ này càng nhân đôi khi sự nỗ lực đã được đền đáp bằng một pha lập công quan trọng.

Đáng chú ý, khi đề cập đến khả năng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới, Văn Hậu không ngần ngại bày tỏ mong muốn: "Bản thân tôi hay mọi cầu thủ khác luôn muốn mình khoác lên chiếc áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam". Đây là mục tiêu lớn nhất mà ngôi sao của CAHN đang hướng tới để cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Mano Polking

Chứng kiến cậu học trò vượt qua áp lực, HLV Mano Polking đã dành những lời khen ngợi đặc biệt. Chiến lược gia này nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Văn Hậu, ngay cả trong những thời điểm hậu vệ này phải đối mặt với nhiều luồng dư luận trái chiều về phong độ.

Theo ông Polking, sự hiện diện của Văn Hậu không chỉ quan trọng với hệ thống chiến thuật của CLB CAHN mà còn là một tài sản quý giá của bóng đá Việt Nam. Việc anh trở lại với phong độ cao sẽ mang đến nhiều lựa chọn nhân sự chất lượng cho hàng phòng ngự đội tuyển trong các chiến dịch quốc tế quan trọng phía trước. Với đà tâm lý thuận lợi này, người hâm mộ đang kỳ vọng sẽ sớm thấy lại một "chiến binh" Đoàn Văn Hậu mạnh mẽ nhất trong đội hình của HLV Kim Sang-sik.