Đoàn Văn Hậu lập siêu phẩm từ cự ly 50m: Báo Indonesia kinh ngạc trước màn tái xuất Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng không tưởng vào lưới Thanh Hóa, nhận được sự tán dương đặc biệt từ báo chí Indonesia trước thềm AFF Cup 2026.

Trong khuôn khổ trận đá bù vòng 10 V-League 2025/26, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước chủ nhà Thanh Hóa. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu không nằm ở kết quả chung cuộc mà thuộc về khoảnh khắc thiên tài của Đoàn Văn Hậu ở phút 66, một pha lập công khiến giới mộ điệu khu vực phải ngỡ ngàng.

Văn Hậu lập siêu phẩm khiến báo Indonesia thán phục.

Khoảnh khắc thiên tài từ phần sân nhà

Phút 66, quan sát thấy thủ môn đối phương dâng cao khỏi khung thành, Đoàn Văn Hậu đã thực hiện một quyết định táo bạo. Từ cự ly gần 50m ngay bên phần sân nhà, hậu vệ sinh năm 1999 tung cú dứt điểm chuẩn xác, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ Thanh Hóa.

Bàn thắng này không chỉ ấn định chiến thắng cho CAHN mà còn khẳng định sự tự tin đang dần trở lại với hậu vệ trái số một của bóng đá Việt Nam. Đây là minh chứng rõ nét cho nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật cá nhân xuất sắc của cầu thủ này sau quãng thời gian dài phải vật lộn với chấn thương dai dẳng.

Sự thừa nhận từ truyền thông Indonesia

Chứng kiến pha lập công ngoạn mục, tờ Bola Sport của Indonesia – trang tin thường xuyên theo sát biến động của bóng đá Việt Nam – đã dành những lời khen ngợi đặc biệt. Tờ báo xứ vạn đảo gọi đây là một "cú đại bác tầm xa không tưởng", đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của ngôi sao thuộc biên chế CAHN.

Sự quan tâm từ báo chí Indonesia là điều dễ hiểu, bởi Văn Hậu vốn là cái tên gây nhiều "ám ảnh" cho bóng đá nước này kể từ sau trận chung kết SEA Games 2019. Bola Sport nhận định: "Đoàn Văn Hậu đang chứng minh mình đã thực sự trở lại sau hai năm vật lộn với chấn thương. Chiến thắng của CAHN trở nên đặc biệt hơn nhờ màn trình diễn xuất sắc này".

Tín hiệu tích cực cho Đội tuyển Việt Nam

Việc Đoàn Văn Hậu tìm lại phong độ đỉnh cao là tín hiệu cực vui cho Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi AFF Cup 2026 đang đến gần, nơi tuyển Việt Nam nằm chung bảng A với chính đối thủ Indonesia.

Sự hiện diện của một hậu vệ có thể lực, thể hình (1m86) và khả năng gây đột biến như Văn Hậu sẽ giúp đội tuyển giải quyết bài toán đối đầu với dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia. Khả năng hỗ trợ tấn công bằng những cú sút xa uy lực của anh hứa hẹn sẽ là vũ khí quan trọng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.