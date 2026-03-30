Đoàn Văn Hậu quyết tâm giúp tuyển Việt Nam hạ Malaysia tại chảo lửa Thiên Trường Trở lại sau chấn thương, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Malaysia để khẳng định sức mạnh thực sự của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trong buổi họp báo trước cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương, ngôi sao sinh năm 1999 đang khao khát cùng đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế trước đối thủ đầy duyên nợ ngay tại sân Thiên Trường.

Văn Hậu quyết tâm đánh bại Malaysia.

Sự trở lại quan trọng của chốt chặn hành lang trái

Sự tái xuất của Đoàn Văn Hậu được xem là tin vui lớn nhất đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Sau khi ra sân 45 phút và để lại dấu ấn trong chiến thắng 3-0 trước Bangladesh vào ngày 26/3, hậu vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội đã nhanh chóng lấy lại niềm tin từ HLV Kim Sang-sik.

Việc được lựa chọn đại diện cho đội tuyển trả lời phỏng vấn trước trận đại chiến cho thấy tầm quan trọng của Văn Hậu trong sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc. Đây không chỉ là một trận đấu đơn thuần, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á sau giai đoạn dài vắng bóng vì chấn thương dai dẳng.

Khát khao chiến thắng sòng phẳng trên sân cỏ

Hồi tưởng về trận lượt đi tại Bukit Jalil, Văn Hậu không giấu được sự tiếc nuối khi phải chứng kiến các đồng đội nhận thất bại đậm 0-4 qua màn ảnh nhỏ. Anh thừa nhận áp lực cực lớn từ các khán đài sân khách là thử thách không nhỏ đối với tuyển Việt Nam ở thời điểm đó.

Mặc dù sau đó Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã xử thắng tuyển Việt Nam 3-0 do Malaysia vi phạm quy định sử dụng cầu thủ nhập tịch, nhưng với cá nhân Văn Hậu, điều đó là chưa đủ. Anh nhấn mạnh rằng việc đánh bại đối thủ bằng chuyên môn thuần túy trên sân cỏ mới là lời khẳng định đanh thép nhất về sức mạnh của đội tuyển.

Kỷ luật và tinh thần Thiên Trường

Dù tuyển Việt Nam đã sớm giành vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027, trận đấu vào ngày 31/3 tới vẫn được xem là bài kiểm tra quan trọng về tinh thần. Văn Hậu nhận định các cuộc đối đầu với Malaysia luôn đòi hỏi sự tập trung tối đa và tính kỷ luật cực cao trong hệ thống phòng ngự.

"Trận đấu tới hứa hẹn sẽ rất chặt chẽ, đội nào mắc ít sai lầm hơn sẽ giành chiến thắng. Tôi sẽ nỗ lực hết mình, tuân thủ tuyệt đối chiến thuật của HLV Kim Sang-sik để hướng tới 3 điểm trọn vẹn", hậu vệ quê Thái Bình khẳng định. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, anh cũng kêu gọi sự ủng hộ nhiệt thành từ khán giả Nam Định để tạo nên sức mạnh tinh thần, giúp anh và các đồng đội như Trần Đình Trọng tìm lại cảm giác bóng tốt nhất.