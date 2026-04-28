Doanh nghiệp nội chi hàng chục nghìn tỷ đồng chiếm lĩnh thị phần chăn nuôi Sự trỗi dậy của các tập đoàn trong nước như Dabaco, Thaco và Hòa Phát đang định hình lại ngành chăn nuôi Việt Nam với các dự án công nghệ cao trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Ngành chăn nuôi Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình hộ nhỏ lẻ sang quy mô công nghiệp hiện đại. Sau hơn một thập kỷ chịu áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như C.P, Japfa hay De Heus, các tập đoàn nội địa hiện đã vươn lên dẫn dắt thị trường bằng chiến lược bài bản và tiềm lực tài chính dồi dào.

Làn sóng lấn sân của các 'ông lớn' công nghiệp

Khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường ghi nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ những doanh nghiệp vốn hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, thép và hàng tiêu dùng. Những cái tên như THACO, Hòa Phát hay Masan Group đã tham gia vào chăn nuôi với quy mô lớn, làm thay đổi hoàn toàn cục diện cạnh tranh. Thay vì dựa vào kinh nghiệm truyền thống, các doanh nghiệp này áp dụng tư duy quản trị công nghiệp và công nghệ hiện đại vào sản xuất.

Điển hình như Tập đoàn Hòa Phát, đơn vị đã triển khai đồng bộ hệ sinh thái từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến nuôi heo, bò và gia cầm từ năm 2015. Trong khi đó, THACO AGRI cũng mở rộng quỹ đất nông nghiệp lên đến 84.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia để phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa.

Bứt phá doanh thu và lợi nhuận năm 2026

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2026, Tập đoàn Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 5.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 370 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu cả năm đạt doanh thu 29.311 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.117 tỷ đồng, mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Chiến lược trọng tâm của Dabaco là mô hình '3F+' (Feed - Farm - Food + Future), tích hợp công nghệ sâu vào chuỗi giá trị khép kín.

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát cũng đặt kế hoạch thận trọng với doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng cho năm 2026. Trước đó, trong năm 2025, doanh nghiệp này đã đạt doanh thu 8.116 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 4 năm, lợi nhuận của mảng nông nghiệp Hòa Phát đã tăng gấp 73 lần.

Cuộc đua công nghệ và mô hình nhà cao tầng

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đang gây chú ý với mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 793 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với năm trước. Doanh nghiệp này đang đẩy mạnh hệ thống trang trại tại Tây Nguyên và miền Trung, nâng tổng đàn heo thịt vượt mốc 1,14 triệu con. Đặc biệt, dự án chăn nuôi nhà cao tầng tại tỉnh Tây Ninh với vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng hợp tác cùng Tập đoàn Muyuan dự kiến sẽ mang về doanh thu 10.000 tỷ đồng mỗi năm khi vận hành ổn định.

Song song đó, THACO AGRI đặt mục tiêu chi đầu tư 10.000 tỷ đồng trong năm 2026 để nâng tổng đàn bò lên 365.000 con. Các mô hình trang trại heo quy mô lớn của tập đoàn này cũng được tự động hóa hoàn toàn, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn sinh học và môi trường.

Sự chuyển dịch này đang tạo ra quá trình sàng lọc tự nhiên. Những mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, thiếu liên kết dần bị thu hẹp, nhường chỗ cho các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiêu chuẩn cao. Điều này không chỉ giúp bình ổn thị trường trong nước mà còn mở ra cơ hội để nông sản Việt Nam tiến sâu vào phân khúc xuất khẩu giá trị cao trên toàn cầu.