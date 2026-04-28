Doanh nghiệp Việt chi hàng chục nghìn tỷ đồng xoay chuyển cán cân ngành chăn nuôi Các tập đoàn như THACO, Hòa Phát, Dabaco và BAF đang thiết lập vị thế dẫn dắt với kế hoạch doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, tạo đối trọng trực tiếp với khối ngoại trong năm 2026.

Ngành chăn nuôi Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển mang tính bước ngoặt khi các doanh nghiệp nội địa quy mô lớn vươn lên chiếm lĩnh thị trường. Từ vị thế phụ thuộc vào chăn nuôi nhỏ lẻ và các doanh nghiệp FDI, những tập đoàn công nghiệp trong nước hiện đã thiết lập chuỗi giá trị khép kín, cạnh tranh sòng phẳng bằng tiềm lực tài chính và công nghệ quản trị hiện đại.

Sự trỗi dậy của các tập đoàn công nghiệp nội địa

Hơn một thập kỷ trước, thị trường chăn nuôi công nghiệp gần như nằm trong tay các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) như C.P, Japfa hay De Heus. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, làn sóng đầu tư từ các doanh nghiệp "tay ngang" vốn có thế mạnh về công nghiệp và dịch vụ như THACO, Hòa Phát và Masan Group đã làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc ngành.

Các đơn vị này không chỉ đầu tư vào con giống mà còn triển khai đồng bộ các mảng từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến giết mổ và phân phối. Chỉ trong vài năm, sự tham gia của các doanh nghiệp lớn đã tạo nên cuộc đua về công nghệ và năng lực quản trị. Hiện nay, cán cân thị trường đang dần nghiêng về phía các doanh nghiệp nội, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào khối ngoại như giai đoạn trước.

Kế hoạch bứt phá nghìn tỷ trong năm 2026

Dữ liệu tài chính cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc của các doanh nghiệp nội. Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu đạt 5.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 370 tỷ đồng. Trong cả năm 2026, Dabaco đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục 29.311 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước dựa trên mô hình chiến lược "3F+" (Feed - Farm - Food + Future).

Tại mảng nông nghiệp của Tập đoàn Hòa Phát, đơn vị này đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 7.200 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, hiệu quả từ việc mở rộng quy mô đã giúp lợi nhuận của Nông nghiệp Hòa Phát tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2024-2025.

Sự gia tăng đầu tư từ các doanh nghiệp nội đang định hình lại cấu trúc ngành chăn nuôi Việt Nam.

Công nghệ cao và tham vọng dẫn đầu khu vực

Bên cạnh các tên tuổi truyền thống, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đang tăng tốc với mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 8.431 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2025. Doanh nghiệp này đang đầu tư mạnh vào hệ thống trang trại tại Tây Nguyên và miền Trung. Đặc biệt, dự án chăn nuôi nhà cao tầng tại tỉnh Tây Ninh với tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu 10.000 tỷ đồng mỗi năm khi vận hành ổn định.

Trong khi đó, THACO AGRI đặt mục tiêu trở thành tập đoàn nông nghiệp hàng đầu khu vực ASEAN vào năm 2027. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến chi đầu tư 10.000 tỷ đồng để nâng tổng đàn bò lên 365.000 con và phát triển các trang trại heo tự động hóa quy mô lớn, đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn sinh học.

Nhìn chung, sự chuyển dịch từ chăn nuôi dựa trên kinh nghiệm sang bài toán vốn và công nghệ đang tạo ra quá trình sàng lọc mạnh mẽ. Các mô hình nhỏ lẻ thiếu liên kết đang thu hẹp dần, nhường chỗ cho các doanh nghiệp có chiến lược bài bản, từ đó mở ra cơ hội đưa sản phẩm chăn nuôi Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.