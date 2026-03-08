Doanh nghiệp xăng dầu Việt Nam siết chặt nguồn cung trước biến động từ Trung Đông Các doanh nghiệp xăng dầu Việt Nam chủ động huy động nguồn hàng dự phòng và đa dạng hóa tuyến vận tải nhằm ứng phó rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng từ Trung Đông.

Trước áp lực từ xung đột địa chính trị tại Trung Đông đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, các doanh nghiệp xăng dầu trong nước đã kích hoạt kịch bản ứng phó khẩn cấp. Mục tiêu trọng tâm là duy trì sản xuất và bảo đảm nguồn cung ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu phục vụ nhu cầu thị trường.

Kịch bản dự phòng cho các nhà máy lọc dầu

Các đơn vị trong ngành dầu khí đang theo dõi sát diễn biến thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất và chuẩn bị nguồn hàng. Đối với Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, đại diện đơn vị tại dự án đã làm việc với các đối tác nước ngoài để cung cấp khẩn cấp lượng dầu dự phòng, bảo đảm vận hành ổn định trong giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh đó, các giải pháp dài hạn đã được đề xuất như huy động nguồn dầu thô dự trữ từ Nhật Bản và Hàn Quốc để hỗ trợ tạm thời. Đồng thời, ngành dầu khí tăng cường phối hợp với các nhà thầu để tối đa hóa lượng dầu khai thác trong nước cung cấp cho các nhà máy lọc dầu khi cần thiết.

Chủ động nguồn hàng nhập khẩu và phân phối

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã xây dựng kế hoạch nhập khẩu bổ sung và đa dạng hóa tuyến vận chuyển. Theo đánh giá từ các đơn vị đầu mối, nguồn cung xăng dầu hiện vẫn được bảo đảm trong vài tháng tới. Trong những ngày đầu tháng 3, lượng hàng đưa về đã chiếm khoảng 50% tổng lượng dự kiến của cả tháng.

Tại khâu phân phối, các doanh nghiệp duy trì mức tồn kho toàn hệ thống theo đúng quy định. Tuy nhiên, tình hình chiến sự đang khiến chi phí vận chuyển và bảo hiểm tăng cao, đồng thời gây khó khăn cho việc tạo nguồn do một số quốc gia châu Á có xu hướng tạm dừng xuất khẩu để bảo đảm nhu cầu nội địa.

Kiểm soát thị trường và tháo gỡ vướng mắc cơ chế

Trước tâm lý lo ngại thiếu hụt xuất hiện tại một số cửa hàng bán lẻ, cơ quan quản lý đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hành vi găm hàng hoặc tự ý ngừng bán. Trọng tâm của công tác thanh tra là xử lý nghiêm các hành vi tạo khan hiếm giả tạo và bán không đúng giá niêm yết.

Kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp

Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, các chuyên gia và doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng sớm tháo gỡ các vướng mắc sau:

Cơ chế tài chính: Ngân hàng thương mại cần bảo đảm nguồn ngoại tệ cho doanh nghiệp khi nhu cầu nhập khẩu tăng cao.

Chính sách thuế: Xem xét điều chỉnh mức thuế nhập khẩu đối với một số nguyên liệu sản xuất nhằm giảm áp lực chi phí.

Điều hành giá: Giá bán cần được tính đúng, tính đủ để bảo đảm doanh nghiệp không bị thua lỗ trong quá trình tạo nguồn.

Hiện nay, hai nhà máy lọc dầu trong nước đang đáp ứng hơn 70% nhu cầu nội địa. Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết yêu cầu các chủ dầu ưu tiên bán phần dầu thô thuộc sở hữu tại thị trường Việt Nam cho các nhà máy lọc dầu trong nước, nhằm tối ưu hóa nguồn lực nội địa trước các biến động quốc tế.