Doanh số hàng xa xỉ tại Dubai giảm đến 50%, ngành hàng hiệu khó phục hồi năm 2026 Xung đột tại Trung Đông khiến doanh số các thương hiệu Louis Vuitton, Gucci sụt giảm mạnh. Thị trường từng tăng trưởng hai con số hiện đối mặt với áp lực lớn.

Ngành hàng xa xỉ toàn cầu đang đối mặt với triển vọng u ám trong năm 2026 khi doanh số tại các thị trường trọng điểm như Dubai và Abu Dhabi sụt giảm nghiêm trọng. Theo các báo cáo mới nhất, doanh thu của các thương hiệu hàng đầu châu Âu đã ghi nhận mức giảm từ 30% đến 50% trong tháng 3/2026, phản ánh tác động tiêu cực từ các biến động địa chính trị tại khu vực Iran.

Sụt giảm nghiêm trọng tại các trung tâm thương mại biểu tượng

Tại Mall of the Emirates, một trong những điểm đến mua sắm xa hoa nhất Dubai, các thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Dior, Gucci, Cartier, Chanel và Rolex ghi nhận lượng khách tham quan giảm 15% trong tháng 3/2026. Đáng chú ý, doanh số bán hàng tại đây đã giảm mạnh từ 30% đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình thậm chí còn khó khăn hơn tại Dubai Mall, nơi vốn phụ thuộc lớn vào khách du lịch quốc tế, với lượng khách sụt giảm khoảng 50%. Trong khi đó, Galleria Mall tại Abu Dhabi cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn nhờ ít phụ thuộc vào du lịch, nhưng doanh số toàn hệ thống vẫn giảm khoảng 10%.

Địa điểm Chỉ số biến động (Tháng 3/2026) Mức thay đổi Mall of the Emirates Doanh số bán hàng Giảm 30% - 50% Mall of the Emirates Lượng khách tham quan Giảm 15% Dubai Mall Lượng khách tham quan Giảm ~50% Galleria Mall (Abu Dhabi) Doanh số toàn hệ thống Giảm 10%

Vốn hóa các tập đoàn lớn bốc hơi hàng trăm tỷ euro

Kể từ khi thời kỳ bùng nổ của ngành hàng xa xỉ kết thúc vào năm 2022, tổng giá trị vốn hóa thị trường của hai tập đoàn khổng lồ LVMH và Kering đã bốc hơi hơn 100 tỷ euro (tương đương khoảng 116 tỷ USD). Con số này chiếm hơn 1/4 tổng giá trị của cả hai tập đoàn.

Bà Carole Madjo, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng xa xỉ tại ngân hàng Barclays, nhận định Trung Đông vốn là điểm sáng hiếm hoi với mức tăng trưởng doanh thu hai con số và đóng góp khoảng 5% doanh số toàn cầu. Với lợi thế chi phí vận hành thấp và giá bán lẻ cao, Dubai từng là khu vực mang lại lợi nhuận biên cao nhất cho các thương hiệu như Hermes hay Chanel, với doanh thu trên mỗi mét vuông vượt mức vài trăm nghìn euro.

Triển vọng phục hồi u ám trong ngắn hạn

Hình ảnh một Dubai ổn định đã bị lung lay sau các hoạt động quân sự liên quan đến Iran vào cuối tháng 2/2026, gây hư hại cho một số cơ sở hạ tầng du lịch như khách sạn Burj Al Arab và sân bay quốc tế. Các chuyên gia từ công ty quản lý tài sản Bernstein cảnh báo rằng chi phí dầu mỏ tăng cao, lạm phát và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục làm suy yếu nhu cầu mua sắm toàn cầu.

Ông Christopher Rossbach, nhà quản lý danh mục đầu tư tại J Stern & Co, nhấn mạnh rằng ngành hàng xa xỉ khó có thể tìm thấy động lực phục hồi trong năm 2026. Ngay cả khi các nỗ lực ngoại giao thành công, thị trường vẫn cần nhiều tháng để quay lại trạng thái bình thường.