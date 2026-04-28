Doanh số xe điện Trung Quốc sụt giảm gần 20%: Áp lực từ chính sách và thị trường bão hòa Thị trường ô tô điện Trung Quốc ghi nhận bước lùi lớn trong quý I/2026 với doanh số giảm 20% do cắt giảm trợ giá. Tình trạng này buộc các hãng xe như BYD, Geely phải đẩy mạnh xuất khẩu để giải tỏa áp lực tồn kho.

Thị trường xe điện lớn nhất thế giới vừa ghi nhận một bước lùi đáng kể sau thời gian dài tăng trưởng bùng nổ. Trong quý I/2026, lượng đăng ký xe điện mới tại Trung Quốc chỉ đạt khoảng 1,2 triệu chiếc, tương đương mức giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm đột ngột này đang gây áp lực nặng nề lên cả các nhà sản xuất nội địa lẫn quốc tế, buộc họ phải nhanh chóng tìm kiếm chiến lược thích ứng mới.

Chấm dứt kỷ nguyên trợ giá và rào cản từ thị trường bão hòa

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này được xác định là do chính phủ Trung Quốc quyết định dừng hoặc cắt giảm mạnh các chương trình ưu đãi thuế dành cho người mua xe điện. Trong giai đoạn trước, các khoản trợ giá này cực kỳ quan trọng khi chiếm tới 1/3 giá thành xe ở phân khúc phổ thông. Khi đòn bẩy tài chính không còn, nhóm xe điện giá rẻ ngay lập tức chịu tác động tiêu cực nhất.

Bên cạnh yếu tố chính sách, thị trường cũng đang tiến vào giai đoạn bão hòa sau thời kỳ tăng trưởng quá nóng. Nhu cầu tiêu dùng nội địa suy yếu khiến tốc độ tiêu thụ không còn duy trì được như kỳ vọng, đẩy nhiều doanh nghiệp vào tình trạng dư thừa công suất sản xuất.

Chiến lược xuất khẩu: Lối thoát cho các nhà sản xuất nội địa

Tình trạng nhu cầu trong nước sụt giảm sâu đã buộc các thương hiệu nội địa phải thay đổi trọng tâm. Điển hình là BYD, hãng xe này ghi nhận doanh số nội địa giảm gần 40% trong giai đoạn đầu năm 2026. Để bù đắp khoảng trống doanh thu, các hãng xe đã đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

BYD: Xuất khẩu hơn 300.000 xe trong quý I, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu hơn 300.000 xe trong quý I, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Geely: Ghi nhận lượng xe xuất khẩu tăng gần gấp đôi.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng đà tăng trưởng tại nước ngoài vẫn chưa đủ sức khỏa lấp hoàn toàn sự sụt giảm tại quê nhà, cho thấy sự phụ thuộc rất lớn của các hãng xe vào người tiêu dùng trong nước.

Thách thức đối với các thương hiệu xe sang từ Đức

Không chỉ các hãng nội địa, các thương hiệu quốc tế cũng đang chịu tác động nặng nề. Việc bãi bỏ ưu đãi thuế đã khiến thị phần xe điện của các hãng xe Đức tại Trung Quốc rơi xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 1,6%. Tổng lượng đăng ký của nhóm này chỉ đạt khoảng 19.200 xe, giảm 55% so với năm trước.

Thương hiệu Mức giảm doanh số (YoY) Volkswagen 72% BMW 65% Mercedes-Benz 14%

Trước tình hình này, các nhà sản xuất ô tô Đức đang nỗ lực thắt chặt quan hệ hợp tác với các đối tác địa phương nhằm ổn định doanh số và duy trì vị thế tại thị trường quan trọng nhất thế giới này. Nhìn chung, thị trường xe điện Trung Quốc đang bước vào giai đoạn điều chỉnh đầy thử thách, đòi hỏi sự tái cấu trúc chiến lược toàn diện từ các nhà sản xuất.