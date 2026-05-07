Đội hình Arsenal mùa giải 2026/27: Kỷ nguyên mới của Declan Rice và tham vọng thống trị Sau khi lọt vào chung kết Champions League, Arsenal của Mikel Arteta đang chuẩn bị cho kế hoạch nâng cấp lực lượng toàn diện với Declan Rice làm hạt nhân và tân thủ quân.

Arsenal đang tận hưởng những giây phút thăng hoa nhất trong lịch sử đương đại. Chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid tại bán kết lượt về Champions League rạng sáng ngày 06/05 (giờ Việt Nam) đã chính thức đưa "Pháo thủ" vào chơi trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2006. Với tỉ số chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận, đội bóng của Mikel Arteta đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Tại Ngoại hạng Anh, Arsenal chỉ cách chức vô địch đầu tiên sau hơn hai thập kỷ đúng 3 chiến thắng nữa. Tuy nhiên, thay vì hài lòng với hiện tại, Arteta đã bắt đầu phác thảo kế hoạch cho mùa giải 2026/27. Một cuộc đại tu đội hình đang được chuẩn bị nhằm duy trì vị thế thống trị, tập trung vào việc tối ưu hóa vai trò của Declan Rice và bổ sung những nhân tố mang tính đột biến cao.

Sự ổn định tuyệt đối nơi hàng phòng ngự

Hàng thủ vẫn là nền tảng vững chắc nhất trong triết lý của Mikel Arteta. David Raya, người vừa giành Găng tay vàng Ngoại hạng Anh lần thứ ba liên tiếp, tiếp tục là sự lựa chọn không thể thay thế trong khung gỗ. Khả năng điều tiết bóng và sự điềm tĩnh dưới áp lực của thủ thành người Tây Ban Nha đã nâng tầm lối chơi triển khai từ sân nhà của Arsenal.

Phía trên Raya, bộ đôi William Saliba và Gabriel Magalhaes đã khẳng định vị thế cặp trung vệ xuất sắc nhất châu Âu. Sự kết hợp giữa óc phán đoán của Saliba và chất thép của Gabriel tạo nên một bức tường gần như không thể xuyên phá. Ở hai hành lang cánh, Jurrien Timber và Riccardo Calafiori là những lựa chọn ưu tiên nhờ khả năng kỹ thuật và sự linh hoạt trong việc bó vào trung lộ để hỗ trợ kiểm soát bóng.

Cuộc cách mạng tuyến giữa và tân thủ quân Declan Rice

Thay đổi lớn nhất trong mùa giải tới nằm ở khu vực trung tuyến. Dù Martin Zubimendi đã cập bến với mức giá 51 triệu bảng, nhưng thực tế cho thấy anh chưa đủ sức đảm đương vai trò điều tiết nhịp độ kiểu "Rodri". Điều này thúc đẩy Arteta trao thêm quyền lực cho Declan Rice, người không chỉ là máy quét hàng đầu mà còn là thủ lĩnh tinh thần thực thụ.

Đáng chú ý, băng thủ quân dự kiến sẽ được trao vĩnh viễn cho Rice khi tầm ảnh hưởng của Martin Odegaard có dấu hiệu suy giảm. Bên cạnh Rice, tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly đang nổi lên như một phát hiện thú vị. Sau màn trình diễn ấn tượng trước Fulham và Atletico, Lewis-Skelly chứng minh anh là mảnh ghép hoàn hảo để tăng cường khả năng tịnh tiến bóng cho hàng tiền vệ Arsenal.

Eberechi Eze: Chìa khóa phá vỡ các khối phòng ngự lùi sâu

Để giải quyết bài toán sáng tạo, Arsenal đang hướng mục tiêu tới Eberechi Eze. Với khả năng rê dắt lắt léo và pressing quyết liệt, Eze được kỳ vọng sẽ thay thế Odegaard để đảm nhiệm vai trò số 10. Sự có mặt của anh sẽ giúp Arsenal đa dạng hóa các phương án tấn công, đặc biệt trước những đối thủ chủ động chơi thấp để phòng ngự số đông.

Hàng công: Sức mạnh mới từ nước Pháp và Thụy Điển

Bukayo Saka vẫn là biểu tượng tại Emirates, nhưng gánh nặng lên vai ngôi sao người Anh cần được giảm bớt để bảo vệ gót Achilles của anh. Ở vị trí tiền đạo cắm, Viktor Gyokeres sau thời gian thích nghi đã bắt đầu cho thấy bản năng sát thủ của một số 9 thực thụ. Màn trình diễn rực sáng của anh trước Atletico Madrid là minh chứng cho thấy Arsenal cuối cùng đã tìm được người có thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng một cách ổn định.

Mảnh ghép cuối cùng trong cuộc đại tu này là Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain. Với tốc độ xé gió và kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Barcola là sự nâng cấp cần thiết cho hành lang cánh trái, nơi Gabriel Martinelli và Leandro Trossard đôi khi thiếu đi sự ổn định ở các trận cầu lớn. Mức giá khoảng 60 triệu bảng là con số hợp lý để Arsenal sở hữu một trong những cầu thủ chạy cánh tiềm năng nhất thế giới hiện nay.

Nhìn chung, đội hình Arsenal mùa giải 2026/27 không chỉ hướng tới việc duy trì sức mạnh hiện có mà còn là sự tiến hóa về mặt chiến thuật. Với một Declan Rice đầy quyền năng và những tân binh chất lượng, đội chủ sân Emirates đang xây dựng một đế chế đủ sức thách thức mọi danh hiệu trong nhiều năm tới.