Đội hình Bất bại Arsenal hiện nay ở đâu? Những ngã rẽ sự nghiệp của các huyền thoại Invincibles Từ những huấn luyện viên tại Serie A đến các giám đốc tại FIFA, thế hệ vàng 2003/04 của Arsenal vẫn đang tiếp tục tạo ra sức ảnh hưởng sâu rộng trong thế giới bóng đá hiện đại.

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua kể từ mùa giải 2003/04 lịch sử, kỳ tích 38 trận bất bại của Arsenal vẫn là cột mốc vô tiền khoáng hậu tại Ngoại hạng Anh. Những con người làm nên huyền thoại "Invincibles" năm ấy giờ đây đã chọn cho mình những hướng đi riêng, từ công tác huấn luyện đỉnh cao đến những vai trò chiến lược tại FIFA.

Những trụ cột nơi hàng phòng ngự

Jens Lehmann, người đã giữ sạch lưới 15 trận trong mùa giải lịch sử, hiện đang là chuyên gia phân tích bóng đá trên truyền hình Đức. Sau khi giải nghệ, anh từng thử sức ở vai trò trợ lý tại Augsburg và ban lãnh đạo Hertha Berlin.

Cánh trái của Arsenal năm ấy do Ashley Cole trấn giữ. Sau khi giải nghệ vào năm 2019, Cole đã tích lũy kinh nghiệm huấn luyện tại Derby và các cấp độ đội tuyển Anh. Hiện tại, anh đang đảm nhiệm vai trò HLV trưởng của CLB Cesena tại Serie B (Italy).

Cặp trung vệ thép Sol Campbell và Kolo Toure cũng theo đuổi nghiệp cầm quân. Trong khi Campbell thường xuyên lên tiếng về sự đa dạng trong giới HLV, thì Toure hiện đang làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Manchester City sau quãng thời gian dẫn dắt Wigan.

Hậu vệ phải Lauren hiện đang định cư tại Tây Ban Nha. Anh giữ vai trò chuyên gia phân tích kỹ thuật cho FIFA và là đại sứ toàn cầu của Pháo thủ.

Tuyến giữa và những biểu tượng tấn công

Đội trưởng Patrick Vieira đã xây dựng được một sự nghiệp huấn luyện đáng nể qua nhiều CLB như New York City FC, Crystal Palace và gần nhất là Genoa tại Serie A. Người đá cặp ăn ý với anh, Gilberto Silva, hiện là đại sứ của FIFA.

Trên hàng công, Robert Pires và Freddie Ljungberg vẫn giữ mối liên kết chặt chẽ với đội bóng cũ. Pires thường xuyên xuất hiện tại sân Emirates với vai trò đại sứ, trong khi Ljungberg từng có thời gian làm HLV tạm quyền dẫn dắt đội một Arsenal trước khi Mikel Arteta được bổ nhiệm.

Dennis Bergkamp, thiên tài với biệt danh "Người Hà Lan không bay", đã dành nhiều năm làm trợ lý HLV tại Ajax. Anh là một trong số ít huyền thoại được Arsenal vinh danh bằng tượng đồng phía ngoài sân vận động.

Thierry Henry, chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB với 30 bàn thắng ở mùa 2003/04, đang là gương mặt quyền lực trên truyền hình. Sau khi dẫn dắt U23 Pháp giành huy chương bạc Olympic Paris 2024, Henry hiện là chuyên gia bình luận bóng đá hàng đầu của kênh CBS Sports.

Những mảnh ghép quan trọng và sự ra đi đáng tiếc

Hệ thống của Arsenal còn được vận hành bởi những cái tên như Edu, người vừa rời ghế Giám đốc Kỹ thuật tại Arsenal để đảm nhiệm vai trò Giám đốc Bóng đá Toàn cầu cho hệ thống của tỷ phú Evangelos Marinakis. Cesc Fabregas, dù chỉ mới ra mắt ở mùa giải đó, hiện đang gây ấn tượng mạnh trên băng ghế chỉ đạo của CLB Como tại Serie A.

Tuy nhiên, đội hình huyền thoại cũng ghi nhận một khoảng trống đau xót. Jose Antonio Reyes, tiền đạo người Tây Ban Nha gia nhập vào mùa Đông năm ấy, đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào năm 2019 khi mới 35 tuổi.

Kiến trúc sư trưởng Arsene Wenger

Người đứng sau mọi thành công, HLV Arsene Wenger, đã khép lại 22 năm gắn bó với Arsenal vào năm 2018. Hiện tại, ở tuổi 75, "Giáo sư" vẫn đang cống hiến cho bóng đá thế giới trên cương vị Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, nơi ông thúc đẩy những thay đổi mang tính hệ thống cho môn thể thao vua.