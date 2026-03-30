Đội hình Liverpool ngày Mohamed Salah ra mắt năm 2017 giờ ra sao? Từ thời điểm Mohamed Salah cập bến Anfield năm 2017 đến khi tuyên bố rời đi, 11 cái tên đá chính trong trận ra mắt của anh đã trải qua những ngã rẽ sự nghiệp đầy biến động.

Khi Mohamed Salah chính thức cập bến Liverpool từ AS Roma vào mùa hè năm 2017, ít ai có thể hình dung anh sẽ trở thành một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ. Sau gần một thập kỷ cống hiến với hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và một danh hiệu Champions League, tiền đạo người Ai Cập đã thông báo sẽ chia tay sân Anfield vào cuối mùa giải năm nay.

Salah chơi cho Liverpool từ năm 2017.

Nhìn lại trận hòa 3-3 trước Watford tại Vicarage Road vào ngày 12 tháng 8 năm 2017 - trận đấu ra mắt của Salah, người hâm mộ có thể thấy một diện mạo hoàn toàn khác của Lữ đoàn đỏ dưới triều đại Jurgen Klopp thời điểm đó. Dưới đây là hành trình của những cái tên trong đội hình xuất phát năm ấy.

Trục xương sống và những sự thay đổi nơi khung gỗ

Simon Mignolet: Một năm trước khi Alisson Becker xuất hiện để thay đổi lịch sử Liverpool, Mignolet vẫn là ưu tiên số một của Klopp. Thủ thành người Bỉ rời Anfield vào năm 2019 để trở về quê nhà khoác áo Club Brugge. Hiện tại, ở tuổi 38, anh vẫn đang duy trì phong độ thi đấu chuyên nghiệp.

Trent Alexander-Arnold: Hậu vệ phải trưởng thành từ lò đào tạo trẻ đã có bước thăng tiến thần tốc để trở thành trụ cột không thể thay thế. Tuy nhiên, sau 354 lần ra sân cùng hàng loạt danh hiệu cao quý, anh đã quyết định tìm kiếm thử thách mới khi gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm ngoái.

Hàng phòng ngự thời kỳ tiền Van Dijk

Dejan Lovren: Trước khi Virgil van Dijk cập bến và thiết lập tiêu chuẩn mới, Lovren là thủ lĩnh tinh thần của hàng thủ. Sau 6 năm gắn bó, trung vệ người Croatia đã kinh qua các câu lạc bộ như Zenit Saint-Petersburg, Lyon và hiện đang chơi bóng tại Hy Lạp cho PAOK ở tuổi 36.

Joel Matip: Bản hợp đồng miễn phí chất lượng bậc nhất của Klopp đã dành 8 năm tận hiến cho The Kop. Sau khi rời câu lạc bộ, "người hùng thầm lặng" người Cameroon đã chính thức tuyên bố giải nghệ vào năm 2024 ở tuổi 33.

Liverpool đã thay đổi diện mạo rất nhiều những năm qua.

Alberto Moreno: Cầu thủ người Tây Ban Nha từng vất vả cạnh tranh vị trí với Andy Robertson trước khi rời đi vào năm 2019. Sau thành công tại Villarreal với chức vô địch Europa League, Moreno hiện đang thi đấu tại Serie A trong màu áo Como dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas.

Tuyến giữa và những cuộc chia ly

Emre Can: Tiền vệ người Đức rời Liverpool theo dạng tự do vào năm 2018 để đến Juventus. Hiện tại ở tuổi 32, anh là nhân tố quan trọng trong đội hình của Borussia Dortmund.

Jordan Henderson: Người đội trưởng huyền thoại đã có 12 năm cống hiến trước khi sang Saudi Arabia vào năm 2023. Sau thời gian ngắn tại Ajax, Henderson đã trở lại nước Anh và đang gây ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo Brentford ở tuổi 35.

Georginio Wijnaldum: Mắc xích không thể thiếu trong kỷ nguyên vàng của Klopp đã lần lượt kinh qua PSG và AS Roma trước khi cập bến Al-Ettifaq tại Saudi Pro League, nơi anh đã gắn bó trong 3 năm qua.

Hàng công huyền thoại giờ ở đâu?

Bộ ba nguyên tử ngày nào giờ đã mỗi người một ngả. Roberto Firmino sau khi rời Liverpool năm 2023 để đến Al Ahli đã tiếp tục chuyển sang Qatar khoác áo Al-Sadd. Trong khi đó, Sadio Mane đang tận hưởng những năm tháng cuối sự nghiệp tại Al-Nassr bên cạnh Cristiano Ronaldo sau một mùa giải không như ý tại Bayern Munich.

Cuối cùng là Mohamed Salah, người duy nhất còn sót lại trong đội hình năm ấy. Dù mùa giải hiện tại dưới thời HLV Arne Slot gặp nhiều thách thức, nhưng đóng góp của Salah trong chức vô địch quốc gia năm ngoái và toàn bộ hành trình tại Anfield đã xây chắc vị thế huyền thoại của anh trước khi bước sang chương mới của sự nghiệp.