Đội hình siêu sao lỡ hẹn World Cup 2026: Từ cú sốc Maguire đến sự vắng mặt của Phil Foden Kỳ World Cup 2026 chứng kiến hàng loạt ngôi sao như Harry Maguire, Phil Foden và Camavinga bị gạch tên do phong độ sa sút hoặc những quyết định chiến thuật khắc nghiệt.

World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ không chỉ là sân khấu của những vũ điệu bóng đá đỉnh cao mà còn là nơi chứng kiến sự vắng bóng của hàng loạt tên tuổi lừng lẫy. Sự nghiệt ngã của bóng đá hiện đại cho thấy danh tiếng trong quá khứ không còn là tấm vé bảo đảm cho một suất dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nỗi đau từ những thất bại tập thể

Bên cạnh những ngôi sao lỡ hẹn vì phong độ cá nhân, không ít cầu thủ đẳng cấp phải ngồi nhà do đội tuyển quốc gia không thể vượt qua vòng loại. Trường hợp của Khvicha Kvaratskhelia là minh chứng điển hình khi đội tuyển Georgia dừng bước sớm. Đáng tiếc hơn cả là nhà vô địch EURO 2020 - đội tuyển Ý - chính thức vắng mặt tại World Cup lần thứ ba liên tiếp, khiến những trụ cột như Gianluigi Donnarumma hay Nicolo Barella lỗi hẹn với giải đấu lần này.

Cơn địa chấn tại đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel

Quyết định nhân sự gây tranh cãi nhất thuộc về HLV Thomas Tuchel khi ông mạnh tay loại bỏ những công thần của "Tam Sư". Cú sốc lớn nhất là việc Harry Maguire bị gạch tên dù anh vốn là biểu tượng của sự đáng tin cậy ở các giải đấu lớn.

Sự vắng mặt của Maguire đã gây nhiều tranh cãi.

Không dừng lại ở đó, Phil Foden và Cole Palmer cũng phải trả giá cho một mùa giải đầy biến động tại Manchester City và Chelsea. Việc Tuchel ưu tiên những gương mặt mới có phong độ cao như Jarell Quansah thay vì dựa vào các ngôi sao cũ đã tạo nên làn sóng dư luận dữ dội tại xứ sở sương mù.

Sự nghiệt ngã đối với các ngôi sao Real Madrid

Dù là CLB hàng đầu thế giới, Real Madrid vẫn có nhiều cầu thủ không thể thuyết phục được các HLV trưởng ở cấp độ ĐTQG. Eduardo Camavinga là trường hợp gây nuối tiếc nhất của đội tuyển Pháp khi anh không thể duy trì thể trạng tốt nhất sau những chấn thương dai dẳng.

Camavinga đã có mùa giải thiếu hiệu quả.

Bên cạnh đó, các tài năng trẻ khác như Dean Huijsen hay Alvaro Carreras cũng bị HLV Luis de la Fuente của Tây Ban Nha ngó lơ để nhường chỗ cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn như Eric Garcia hay Marc Cucurella.

Đội hình 11 cái tên tiêu biểu vắng mặt tại World Cup 2026

Vị trí Cầu thủ Đội tuyển Câu lạc bộ Thủ môn Alex Remiro Tây Ban Nha Real Sociedad Hậu vệ Jeremie Frimpong Hà Lan Liverpool Hậu vệ Harry Maguire Anh Manchester United Hậu vệ Dean Huijsen Tây Ban Nha Real Madrid Tiền vệ Eduardo Camavinga Pháp Real Madrid Tiền vệ Phil Foden Anh Manchester City Tiền đạo Cole Palmer Anh Chelsea Tiền đạo Karim Adeyemi Đức Dortmund

Đáng chú ý ở hàng công, việc HLV Carlo Ancelotti triệu tập Neymar trở lại đội tuyển Brazil nhưng loại bỏ Joao Pedro đã gây sốc cho giới mộ điệu. Chiến lược gia người Ý thừa nhận đây là quyết định thuần túy về mặt chiến thuật, bất chấp việc Pedro đã có một mùa giải bùng nổ tại Chelsea.

Nhìn chung, danh sách những ngôi sao vắng mặt tại World Cup 2026 là minh chứng cho sự cạnh tranh khốc liệt và tiêu chuẩn cực cao của các cường quốc bóng đá. Với nhiều cầu thủ, đây có thể là cơ hội cuối cùng để góp mặt tại một kỳ World Cup, khiến sự vắng mặt này càng trở nên cay đắng.